Anna Lewandowska co roku organizuje obóz treningowy dla swoich fanek. To właśnie tam fanki mogą bliżej poznać gwiazdę, jej sposób na życie, a przede wszystkim nauczyć się tego, jak wprowadzić zdrowe nawyki do swojego codziennego planu dnia.

Uczestniczki obozu w Dojo Stara Wieś chwalą się zdjęciami na portalach społecznościowych. Na wakacjach z Anną Lewandowską są jej wierne koleżanki - Agnieszka Szczurek i Viola Piekut. Panie trenują bardzo intensywnie i dają z siebie wszystko, co widać na fotkach. Żona piłkarza nie oszczędza swoich podopiecznych, ale widać, że wszyscy są zachwyceni:)

Zobaczcie!

????????????Sushi time #vege #DojoStaraWieś #camp #healthy #nicetime #healthyplanbyann #annalewandowska Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba)

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Viola Piekut (@violapiekut)

#healthyplanbyann #hpba #lepszaja #obózletni #solidnaekipa#emi_natusia #aniabielawska#madziamucha#aleksandres#szczureczek#@annalewandowskahpba#dojo# Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Viola Piekut (@violapiekut)

???? Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Viola Piekut (@violapiekut)

