Trump reaguje na rosyjskie drony nad Polską! Rozmowa z prezydentem Nawrockim

W środę, 10 września wieczorem czasu polskiego, prezydent Karol Nawrocki przeprowadził kilkunastominutową rozmowę telefoniczną z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Powodem rozmowy było wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło tej samej nocy.

O planowanej rozmowie poinformowała wcześniej PAP przedstawicielka Białego Domu, podkreślając, że prezydent Trump na bieżąco monitoruje sytuację w Polsce. Informacje o jej przebiegu ujawnił później sam Karol Nawrocki. Jak zaznaczył, konsultacje wpisują się w szerszy ciąg rozmów z sojusznikami i mają potwierdzać jedność sojuszniczą wobec rosyjskiego zagrożenia.

CNN podaje szczegóły rozmowy Nawrockiego z Trumpem

Według informacji ujawnionych przez CNN, głównym tematem rozmowy Nawrocki–Trump była możliwość przyspieszenia i rozszerzenia obecności amerykańskich zasobów wojskowych w Polsce. Polska administracja zabiega szczególnie o rozmieszczenie systemów obrony powietrznej Patriot na granicy z Ukrainą. Obecnie w rejonie lotniska w Jasionce stacjonuje niemiecka bateria Patriot, ale ma ona zostać wycofana do końca bieżącego roku.

Kolejnym kluczowym punktem rozmów była kwestia dostaw amerykańskich myśliwców F-35. Pierwsze cztery maszyny mają trafić do Polski dopiero w styczniu 2026 roku. Warszawa oczekuje przyspieszenia tego procesu, traktując go jako priorytetowe działanie wzmacniające bezpieczeństwo narodowe.

Według CNN, rozmowa telefoniczna między Nawrockim a Trumpem była wcześniej zaplanowana i miała kluczowe znaczenie dla przyszłości obecności wojsk USA w regionie. Amerykańska stacja informuje, że Polska liczy nie tylko na rozmieszczenie sprzętu i zasobów wojskowych, ale także na zaostrzenie polityki sankcyjnej wobec Rosji.

Karol Nawrocki wydał komunikat po rozmowie z Donaldem Trumpem

Prezydent Nawrocki w swoim oświadczeniu zaznaczył, że rozmowa z Donaldem Trumpem była częścią większych działań dyplomatycznych, mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski w obliczu eskalującego zagrożenia ze strony Rosji. Podkreślił również, że rozmowy potwierdzają determinację państw sojuszniczych do wspólnego reagowania na prowokacje.

Również w środę Donald Tusk rozmawiał z przedstawicielami europejskich państw i potwierdził, że członkowie NATO zadeklarowali chęć pomocy Polsce. Do tej pory m.in. Szwecja, Holandia oraz Czechy ogłosiły, że wyślą wsparcie do naszego kraju w postaci sprzętu wojskowego.

