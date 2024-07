O Michale Szpaku zagraniczne media pisały już kilka razy. Nie ze względu na ponadprzeciętne możliwości wokalne finalisty "X-Factor", a z powodu kontrowersyjnego i prowokującego jak na Polskę image'u. Również tym razem Szpak trafił na piedestały obcojęzycznej prasy lokalnej. W amerykańskiej gazecie wydawanej w New Jersey "The Star Ledger" zebrano najbardziej barwnych i charakterystycznych uczestników wszelkich talent-show na świecie. Zdjęcie Szpaka w towarzystwie niemniej intrygujących kolegów po fachu ilustruje artykuł "Nie oceniaj uczestników po ich wyglądzie".



W treści z kontekstu można stwierdzić, że Polska została uznana za kraj homofobów, który ewoluuje i przełamuje się na egzotyczne nowości.



- Michał przełamał Polskę. Otworzył Polakom oczy na świat. Może coś z tego będzie... - pisze dziennikarz "The Star Ledger".



Ciekawe czy taka prasa da Michałowi szansę na wybicie się poza granice Polski. Jak myślicie?

