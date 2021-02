O czym marzy Doda?! Gwiazda zdobyła się na osobiste wyznanie. Zaskoczeni?

Doda to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Kontrowersyjna i utalentowana piosenkarka zgromadziła wokół siebie rzeszę fanów i udowodniła, że ma o wiele więcej talentów. Artystka prezentowała się na wielkich, kinowych ekranach, a teraz sama zasiadła po drugiej stronie i została producentką filmową. Wychodzi jednak na to, że to wcale nie ma zamiaru na tym poprzestać. W dniu swoich 37. urodzin zdradziła o czym marzy. Kto by pomyślał?

Doda zdobyła się na wyznanie przed fanami

Urodziny mogą okazać się nie tylko okazją do hucznych zabaw i świętowania, ale również pewnych podsumowań. Doda, która ten wyjątkowy dzień spędzała w słonecznym Meksyku, postanowiła połączyć się ze swoimi fanami na live'ie i odpowiedzieć na ich wszelkie pytania. Jak się okazuje, jedno z nich sprawiło, że artystka postanowiła podzielić się z internautami ważnym wyznaniem. Zapytana o to, czym jeszcze chciałaby zająć się poza muzyką i filmem, zdradziła, co jeszcze chodzi jej po głowie.

Chciałabym sama zagrać w jakimś filmie kostiumowym, ewentualnie w komedii, myślę, że całkiem dobrze pójdzie mi to pisanie książki, bo ja zawsze byłam wspaniała w pisaniu rozprawek, powieści - mam mega wyobraźnie, lekkie pióro, ale akurat ta przygoda literacka będzie taka incydentalna dla mnie, i bardzo chciałabym zagrać w musicalu

Przez ostatnie lata mogliśmy się przekonać, że jeżeli Doda coś sobie postanowi - nie ma na nią silnych. Artystka wyznała, że sama już nie może doczekać się premiery swojej autobiografii, w której odsłoni przed czytelnikami prawdziwą siebie. Do tego wszyscy czekają, by zobaczyć "Dziewczyny z Dubaju" - film reżyserowany przez Marię Sadowską, a produkowany właśnie przez Dodę. Wcale więc nie zdziwiłoby nas, gdybyśmy zobaczyli ją na wielkim ekranie w stroju z epoki, lub na deskach teatrów muzycznych.

