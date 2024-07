Dawid Kwiatkowski wczoraj poinformował o premierze teledysku do piosenki "Afriad". Fani bardzo czekali na ten moment, a artysta też jest bardzo ciekawi jak oni go przyjmą, ponieważ sam go wyreżyserował.

Na swoim profilu na Facebooku napisał, że razem ze swoją bliską przyjaciółką, Janją Lesar, wspólnie wymyślili koncepcję. Kwiatkowski i tancerka poznali się w "Tańcu z Gwiazdami", a teraz postanowili wspólnie zrobić coś poza programem. Musimy przyznać, że minimalistyczny teledysk w czarno-białęj tonacji bardzo nam się podoba, a fani zauważyli, że przypomina on nieco klip Sia do utworu "Chandelier". Podobieństwo to wynika prawdopodobnie z dynamiki ruchów i ograniczonej ilości rekwiyztów, a także choreografii, jaką możemy zobaczyć.

Dawid jednak nie musi się obawiać, bo fani bardzo chwalą jego nowe dzieło. Pod filmikiem na YouTubie można przeczytać wiele pochlebnych opinii:

Łzy w oczach bo właśnie zdałam sobie sprawę jak dojrzałeś muzycznie przez te lata ...to jest wspaniałe widzieć jak się rozwijasz, coś czuje ze kolejna płyta będzie odkrytą nową częścią Ciebie taką któtej jeszcze nie znamy . Ten teledysk jest idealnym przedstawieniem emocji odczuwanych podczas przesłuchania tej piosenki po prostu idealnie ...W sumie gdyby to była jakaś przypadkowa tancerka to nie było by to samo Janja to po prostu element bez którego całość by nie istniała ... nawet mama wyczekiwała tej premiery ;* Teledysk swietny, pokazales w nim jak dojrzaly juz jestes i szczerze juz nie moge sie doczekac nowej plyty. A jesli chodzi o teledysk to nawet moja babcia powiedziala ze jest cucowny i ze widac ile wlozyles w niego pracy. Rozwijasz sie, stales sie dojrzalszy ale nadal jestes tym smym dawidem ktorwgo pokochalam na poczatku Oby tak dalej Dawid !

A Wam jak się podoba?

Zobacz: Wojna na klaty: Dawid Kwiatkowski kontra Robert Lewandowski! Która fajniejsza?

