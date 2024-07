4 lipca 1988 roku na rynku ukazała się debiutancka płyta Kylie Minogue "Kylie". To właśnie z niej pochodzi wielki hit wokalistki "I Should Be So Lucky" do dziś grany w rozgłośniach radiowych. Po ponad dwudziestu latach obecności na rynku, Minogue ma na koncie 12 albumów z czego ostatni "Kiss Me Once" został wydany w marcu tego roku. Przypomnijmy: Kylie Minogue promuje nowy album na siłowni. Fani są w szoku

Reklama

Wokalistka nie przestaje promować wydawnictwa i zdecydowała się wybrać kolejny singiel, który będzie wydany w Hiszpanii. Został nim utwór "Million Miles" napisany przez Kelly Sheehan, Mike Del Rio oraz Jacoba Kesher Hindlina. Wcześniej płytę promowały "Into the Blue", "I Was Gonna Cancel", "Sexy Love".

Jak oceniacie ten wybór?

Zobacz: Kylie Minogue nie będzie zadowolona. Do sieci wyciekła jej nowa piosenka



Zobacz także

Reklama

Wstawiona Kylie wraca z imprezy: