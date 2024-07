Reklama

Kylie Minogue nie przestaje zaskakiwać swoich fanów - niedawno wypuściła zmysłowy klip do nowego singla a chwilę później zaśpiewała ten sam utwór specjalnie dla jednego z fanów. Wszystko to wiąże się z promocją jej dwunastego już albumu, który w tym miesiącu pojawi się w sklepach.

Dziś do sieci wyciekł nowy utwór Minogue "Sparks", który jest dodatkiem do jej najnowszego singla „Into The Blue” a dodatkowo jest też bonusem na japońskiej wersji jej albumu „Kiss Me Once”. Za produkcję utworu odpowiada twórca innych klubowych hitów wokalistki.

Podoba wam się takie brzmienie Minogue?

