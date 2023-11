W 1474. odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 2 grudnia, w rodzinie Rogowskich pojawią się kłopoty w postaci nowego lekarza, który zatrudni się na staż w przychodni w Lipnicy. Maciej Kalicki, mimo młodego wieku, wiele przeszedł w życiu i skrywa tajemnicę, która może zagrozić rodzinie Mostowiaków. Marysia zorientuje się, skąd zna młodego lekarza?

Kim jest młody lekarz w "M jak miłość"?

Maciej Kalicki to młody lekarz, który pojawi się w Grabinie. W tę rolę wcieli się Aleksander Kaleta, znany z serialu „Korona królów”. Artur przyjmie go na staż w przychodni, a Marysia od kiedy po raz pierwszy go zobaczy, będzie miała mieszane uczucia, co do przystojnego blondyna.

W przyszłości mam zamiar pracować na wsi, stąd taki wybór - w ten sposób Kalicki uzasadni chęć pracy w małej przychodni.

W tym samym czasie Rogowska dowie się od prywatnego detektywa, że ślad po zaginionym synu Starskiego zaginął i będzie czuła się źle z faktem, że nie jest w stanie wypełnić ostatniej woli zmarłego. Po pracy znów poruszy temat nowego lekarza i wyzna Arturowi, że już go kiedyś widziała, ale nie pamięta, w jakich okolicznościach:

Ale wiesz co, jak go zobaczyłam, to przeżyłam jakieś dziwne deja vu, jakbym go wcześniej widziała - będzie mówiła mężowi.

Jak donosi se.pl, Maciej Kalicki będzie mocno związany z Grabiną. Po pierwszym dniu w przychodni wybierze się na cmentarz, gdzie odwiedzi grób Zenona Łagody. Kim okaże się młody lekarz?

Rodzinę Mostowiaków czekają kłopoty?

Marysia jeszcze nie wie, co się wydarzy...

