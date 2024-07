Patricia Kazadi to obecnie jedna z najgorętszych gwiazd muzycznych. Właśnie w sieci pojawił się nowy klip gwiazdy, który zapowiada drugi solowy album artystki. Teledysk do utworu "Na zawsze" wzbudził niemałe emocje wśród fanów gwiazdy! Piosenkarka i prezenterka telewizyjna wzbudza zachwyt nie tylko swoimi dokonaniami zawodowymi, ale także niebanalnym podejściem do mody i urody. Niedawno pokazała się w zupełniej nowej fryzurze. Zobacz: Patricia Kazadi pochwaliła się nową fryzurą. Zobacz jak wyglądała w finale YCD [FOTO]

Artystka tak napisała do klipem do piosenki "Na zawsze", którą zaśpiewa w Opolu:

Wybrałam "Na zawsze" na pierwszy singiel promujący mój drugi krążek, ze względu na pozytywne przesłanie i energię. To ważny dla mnie utwór - opisuje dokładnie stan, w którym obecnie się znajduje - Patricia Kazadi.

Teledysk jest bardzo energetyczny i zdobył masę pozytywnych komentarzy fanów Kazadi. A wam jak się podoba?

