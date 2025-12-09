Telewizja Polska uruchomiła całodobowy kanał streamingowy typu FAST pod nazwą „Kryminały”. Nowa oferta dostępna od 8 grudnia 2025 roku umożliwia widzom oglądanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, polskich seriali kryminalnych, zarówno kultowych tytułów z PRL i lat 90., jak i najnowszych produkcji. Kanał Kryminały TVP prezentuje treści w specjalnie zaplanowanej ramówce, podzielonej tematycznie na bloki godzinowe. Poranne pasmo "Poranek w Sandomierzu" przypomina widzom klasyczne odcinki „Ojca Mateusza”, natomiast w przedpołudniowym bloku "Detektyw na czterech łapach" emitowane są odcinki serialu „Komisarz Alex”.

Kultowe polskie seriale PRL i lat 90. wracają na ekrany

W ramach bloku „Stać, milicja!” widzowie mają okazję obejrzeć seriale, które na stałe wpisały się w historię polskiej telewizji: „07 zgłoś się”, „Kapitan Sowa na tropie” oraz „Przygody psa Cywila”. Popołudniowo-wieczorne pasmo „Kryminalne zagadki” obejmuje takie tytuły jak: „Ekstradycja”, „Pitbull”, „Glina”, „Erynie”, „Profilerka” czy „Paradoks”. W weekendy do ramówki dołączany jest blok „Klasyka zbrodni” oraz pasmo wieczornych filmów. Kanał Kryminały TVP to nie tylko powrót do klasyki, ale także ukłon w stronę fanów rozwoju rodzimego kryminału - od produkcji lat 90. po współczesne hity.

Nowy kanał TVP łączy klasykę z nowoczesnością. Widzowie znajdą tu również nowsze seriale sensacyjne, które zyskały uznanie krytyków i widowni, jak np. „Erynie” czy „Paradoks”. Tym samym kanał Kryminały TVP oferuje pełne spektrum polskiego kryminału - od stylu retro po nowoczesne rozwiązania fabularne.

Taka mieszanka treści pozwala na dotarcie do różnych grup wiekowych i zainteresowań - zarówno miłośników sentymentalnych powrotów do czasów PRL, jak i fanów współczesnych opowieści z dreszczykiem.

Gdzie oglądać kanał Kryminały? Platformy i aplikacje

Kanał Kryminały TVP jest dostępny w ramach usługi TVP VOD pod adresem vod.tvp.pl. Można go także oglądać w aplikacji mobilnej TVP VOD na urządzeniach z systemem iOS i Android oraz na wszystkich wspieranych telewizorach Smart TV. To rozwiązanie typu FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), czyli bezpłatna telewizja streamingowa z reklamami, dzięki której widzowie nie muszą płacić za dostęp do treści. Wystarczy połączenie z internetem i kompatybilne urządzenie.

Kanały FAST dla „Barw szczęścia” i „Klanu” już dostępne

Oprócz kanału Kryminały, TVP uruchomiła również całodobowe kanały streamingowe dla swoich kultowych telenowel: „Barwy szczęścia” i „Klan”. Oba kanały wystartowały 8 grudnia 2025 roku na platformie TVP VOD.

„Barwy szczęścia” przyciągają średnio ponad 1,5 miliona widzów, natomiast „Klan” – ponad 1 milion. Kanały oferują bloki tematyczne, m.in. „Barwy Zacisznej”, „Barwy miłości”, „Tak to się zaczęło” i „Barwy sprzed dekady”. Dla fanów „Klanu” przygotowano m.in. „Poranki z Klanem”, „Miłość na Sadybie”, „20 lat temu” oraz „Noc z Lubiczami”.

Nowe kanały FAST są odpowiedzią TVP na zmieniające się potrzeby widzów i rosnące zainteresowanie treściami dostępnych w trybie on-demand.

