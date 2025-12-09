Netflix oficjalnie ogłosił przejęcie części koncernu Warner Bros. Discovery. Transakcja obejmuje m.in. HBO, HBO Max oraz studia filmowe i telewizyjne należące do WBD. Wartość transakcji została określona na 72 miliardy dolarów w kapitale własnym i 82,7 miliarda dolarów z uwzględnieniem długu. Decyzja Netflixa oznacza zmiany w światowym rynku mediów i streamingów. Subskrybenci oraz branża zastanawiają się, jak wpłynie to na dostępność i różnorodność treści w przyszłości. Netflix zyska dostęp do znanych i lubianych produkcji, co może znacznie wzmocnić jego pozycję wobec konkurencji.

Co zawiera transakcja o wartości 72 miliardów dolarów?

Przejęcie przez Netflix obejmuje najważniejsze elementy oferty Warner Bros. Discovery. Firma przejmie kontrolę nad HBO, HBO Max, studiem filmowym Warner Bros. Pictures, studiem telewizyjnym Warner Bros. Television, a także innymi aktywami produkcyjnymi. Warner Bros. Discovery przed finalizacją transakcji ma wydzielić swoją część odpowiedzialną za globalne kanały telewizyjne, w tym CNN, TBS, TNT i polski TVN, do osobnej spółki notowanej na giełdzie.

Transakcja zakłada wypłatę dla akcjonariuszy WBD w wysokości 23,25 dolara w gotówce i około 4,50 dolara w akcjach Netflixa za każdą akcję WBD. Całość została wyceniona na 72 miliardy dolarów kapitału własnego i 82,7 miliarda dolarów z uwzględnieniem długu. Zakończenie procesu ma nastąpić w ciągu 12 - 18 miesięcy.

Wiadomość do polskich subskrybentów Netflixa - co się zmieni?

Polscy użytkownicy Netflixa otrzymali wiadomość e-mail z informacją o nadchodzących zmianach. W komunikacie Netflix poinformował, że na razie nic się nie zmienia zarówno Netflix, jak i HBO Max będą nadal funkcjonować osobno. Przejęcie wymaga zatwierdzenia przez organy regulacyjne i akcjonariuszy.

Netflix zapewnił, że po finalizacji przejęcia w jego bibliotece pojawią się znane tytuły Warner Bros., co ma być dużym udogodnieniem dla widzów. Znalazły się wśród nich m.in. „Harry Potter”, „Przyjaciele”, „Teoria wielkiego podrywu”, „Casablanca”, „Gra o tron” oraz filmy z Uniwersum DC. Nowe produkcje mają współistnieć z dotychczasowymi hitami Netflixa, jak „Stranger Things”, „Wednesday” czy „Squid Game”. Netflix planuje zintegrować je ze swoją ofertą, uzupełniając dotychczasową bibliotekę o klasyki i hity światowego kina i telewizji. Ma to zapewnić subskrybentom jeszcze większy wybór i wzmocnić konkurencyjność serwisu. Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Netflix to największa tego typu transakcja w historii mediów.

