Robert Lewandowski razem z żoną Anną stworzyli pewnego rodzaju imperium, na którym zarabiają miliony. On jest jednym z najpopularniejszych piłkarzy na świecie, a ona jedną z dwóch czołowych trenerek w Polsce. Liczba jego fanów zaskakuje i zadowala reklamodawców. Piłkarz jest twarzą szamponu do włosów, maszynek do golenia, jednej z sieci komórkowych czy nawet jednego ze smartfonów. Do tego wszystkiego dochodzą firmy w jakie gwiazdor inwestuje. Teraz zajmie się bardzo powszechnym problemem...

Lewandowski inwestuje w kolejny biznes! Co będzie robił tym razem?

W czerwcu, magazyn "Wprost" umieścił go na liście 100 najbogatszy Polaków, wyceniając jego majątek na 353 mln złotych, gwarantujące 94. miejsce.

"Kapitan polskiej reprezentacji ma udziały w spółce RL Management, która zajmuje się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Kupił trochę akcji w funduszu Protos Venture Capital, który inwestuje w startupy. Dochodzi jeszcze połowa udziałów w spółce LS Investments, która postawiła apartamenty na warszawskiej Ochocie. Założył też własną agencję marketingową Stor9, czy zainwestował w dom mediowy".

Na wspomnianych powyżej reklamach również zarabia niemałe pieniądze, ale ciągle mu mało! Okazuje się, że Robert kuje żelazo póki gorące i inwestuje w kolejny biznes!

