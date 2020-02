Nowi uczestnicy w "Hotel Paradise" sporo namieszali! Zobaczcie, co wydarzyło się w 3. odcinku!

Nowy odcinek "Hotelu Paradise", to kolejne wielkie emocje! Oczywiście nie brakowało też zaskoczeń. Niewątpliwie najbardziej rozchwytywaną uczestniczką tego odcinka była... Lexi, która przecież trafiła do pokoju dla singli! Wszystko za sprawą nowych uczestników, którzy już zdążyli nieźle namieszać w show. Co jeszcze działo się w trzecim odcinku?

Nowi uczestnicy już zdążyli sporo namieszać w "Hotelu Paradise"! Kogo wybrała Lexi?

Chociaż raczej nikt się tego nie spodziewał, to w poprzednim odcinku Lexi trafiła do pokoju dla singli. Podczas "rajskiego rozdania" Viola wybrała Chrisa i tym samym odbiła go właśnie Lexi. Wieczorem uczestniczka zakwaterowała się w "singlówce", a tam czekała na nią niespodzianka w postaci... dwóch nowych uczestników! Kim są?

Do ekipy "Hotelu Paradise" dołączyli Łukasz "Blondino" oraz Szymon. Łukasz ma 23 lata, kocha muzykę, taniec oraz śpiew i jak sam o sobie mówi, w jego żyłach płynie latynoska krew! Uwielbia nagrywać filmiki na Instagram, na których można podziwiać jego taneczne ruchy. Każdego dnia rozpiera go energia, którą uwielbia pożytkować na poznawanie i smakowanie życia!

Z kolei Szymon dał się już poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w programie "Top Model". Nowy uczestnik zajmuje się rapem oraz oczywiście modelingiem. Jeżeli chodzi o podrywanie kobiet, to Szymon nie chce nikogo udawać w programie i będzie po prostu sobą. Jest osobą bardzo wierzącą i uważa to za swój duży atut. Według Szymona jego niedostępność będzie kręcić dziewczyny! Nowy uczestnik jest jednak na wszystko otwarty, ale jak sam przyznaje, jeśli uda mu się w programie znaleźć żonę, to będzie zaskoczony!

Niewątpliwie bohaterką trzeciego odcinka "Hotelu Paradise" została właśnie Lexi. Singielka miała za zadanie umówić się na randki z nowymi uczestnikami. Chłopcy musieli przygotować się do tego wydarzenia i każdy z nich zaproponował zupełnie coś innego. Szymon zabrał dziewczynę na plażę, na której robił jej zdjęcia, opowiadał o sobie i zaproponował Lexi pyszne przekąski. Niewątpliwie po tym spotkaniu ta dwójka znalazła wspólny język!

Z kolei spotkanie sam na sam z "Blondino" nie spodobało się Lexi. Pomimo romantycznej otoczki i wykwintnej kolacji, chłopak nie zaimponował uczestniczce. Po nieudanej randce para wróciła do hotelu, w którym zjawili się... muzycy! Wszyscy uczestnicy zaczęli bawić się przy latynoskich rytmach, a swoje taneczne ruchy oczywiście zaprezentował Łukasz "Blondino"! Ekipa programu stwierdziła jednak, że nowy uczestnik jest cwaniakiem i strasznie gwiazdorzy. Wygląda na to, że chłopak póki co nie znalazł przyjaciół na Bali, a pozostali mężczyźni nie widzą w nim jakiejkolwiek konkurencji.

Szymon zaś zrobił wrażenie nie tylko na Lexi, ale także na pozostałych uczestniczkach show. Z zachwytu nad modelem nie mogła wyjść Marietta, która wypowiadała się o nim w samych superlatywach. Czyżby nowy uczestnik wyrastał na faworyta wśród uczestniczek?

Na koniec odcinka to Lexi musiała zadecydować, z kim chce spędzić najbliższą noc. Dziewczyna mogła wybrać tylko pomiędzy Szymonem i Łukaszem "Blondino", z którymi spędziła randki. Oczywiście Lexi bez chwili namysłu zdecydowała się na Szymona, a Łukasz trafił do pokoju dla singli! Z niecierpliwością zatem czekamy na "rajskie rozdanie", które może być naprawdę zaskakujące! Nowi uczestnicy już zdążyli sporo namieszać i czy w takim razie utworzą się nowe pary? Tego dowiemy się niebawem!

Lexi niewątpliwie została bohaterką 3. odcinka "Hotelu Paradise"!

Mat. prasowe

Tym razem to "Blondino" trafił do pokoju dla singli! Kto będzie następny?