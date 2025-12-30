Gienek Onopiuk, znany jako Gienek z Plutycz, ponownie zyskał sympatię widzów Fokus TV. Bohater programów „Rolnicy. Podlasie” oraz "Podróże Gienka i Jastrzębia" stał się centralną postacią jednej z najchętniej oglądanych serii stacji. Serial ukazuje codzienne życie Gienka oraz jego towarzysza, Sławka "Jastrzębia". Jak wynika z oficjalnych danych, drugi sezon „Podróży Gienka i Jastrzębia” odniósł spektakularny sukces, potwierdzając ogromną popularność rolnika z Plutycz. Produkcja przekazała informacje.

Rekordowa oglądalność serialu „Podróże Gienka i Jastrzębia”

Drugi sezon „Podróży Gienka i Jastrzębia” odniósł ogromny, telewizyjny sukces. Producenci są zadowoleni z wyników oglądalności i chętnie pochwalili się szczegółowymi notowaniami. Wzrost oglądalności w grupie wiekowej 16–59 zwiększył się aż o 23% względem poprzedniego sezonu. W 2024 roku SHR wynosił 4,40%, a w 2025 osiągnął już 5,43%.

Pierwszy odcinek drugiego sezonu zgromadził około 0,8 mln widzów, co stanowiło 6,21% udziału w grupie 4+ oraz 6,14% w grupie komercyjnej 16–59. Największym zainteresowaniem cieszył się odcinek dokumentujący wyprawę na Podhale, który również zgromadził około 0,8 mln osób.

Czy będą nowe odcinki z Gienkiem? Produkcja zapowiedziała

Fani Gienka z Plutycz mogą odetchnąć z ulgą. Gienka i Jastrzębia będzie można zobaczyć w nowych odcinkach programu "Rolnicy. Podlasie", które będą emitowane w każdą niedzielę o godzinie 20:00 na antenie Fokus TV.

Dodatkowo, Fokus TV przygotowała dla widzów powtórkowe emisje obu sezonów serialu "Podróże Gienka i Jastrzębia", które pojawią się już w styczniu 2026 roku. Produkcja podała szczegółowe daty: pierwszy sezon zostanie wyemitowany 5 i 6 stycznia od godziny 19:00, po dwa odcinki dziennie. Drugi sezon będzie można obejrzeć 7, 8 i 9 stycznia, również od godziny 19:00, po dwa odcinki każdego dnia.

Rosnąca popularność Gienka z Plutycz. Co pokazał drugi sezon?

Po pierwszym sezonie nad Bałtykiem, drugi sezon przeniósł akcję w Tatry. Góralska wyprawa Gienka szczególnie przyciągnęła uwagę odbiorców. Widzowie mieli okazję śledzić sześć odcinków wypełnionych przygodami Gienka i Jastrzębia na Podhalu. Głównym wątkiem był nie tylko kontakt z góralską kulturą i spełnianie marzeń bohaterów, ale również ważny jubileusz. Gienek obchodził swoje 70. urodziny.

Gienek z Plutycz zyskał ogromną sympatię widzów dzięki swojej szczerości, prostolinijności i wyjątkowemu poczuciu humoru. To właśnie dlatego odniósł telewizyjny sukces i jest tak chętnie oglądanym bohaterem programu. Od sześciu lat obecny w programie „Rolnicy. Podlasie”, stał się symbolem autentyczności i życia blisko natury.

Gienek z Plutycz, fot. TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News