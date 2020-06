Nowe ustalenia w sprawie brutalnego pobicia Jacka Szawioły z "Gogglebox". Sprawą zajmie się prokuratura

W miniony weekend w mediach społecznościowych Jacka Szawioły, znanego z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", pojawiło się przerażające nagranie. Bohater hitu TTV, a także znany fryzjer, który w poprzedniej kampanii dbał o fryzurę obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, został brutalnie pobity - mężczyzna pokazał zakrwawioną i zmasakrowaną twarz.

Adwokat Jacka Szawioły, Justyna Sokół, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" poinformowała o nowych ustaleniach i dalszych działaniach w tej sprawie. Co wiadomo na temat pobicia?

Jacek Szawioła jest jednym z najbardziej lubianych uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem". W hitowym show stacji TTV występuje z Mariuszem Kozakiem. Tworzą świetny i szalony duet, który zyskał wielu fanów. Niestety, kilka dni temu bohater hitu TTV został zaatakowany i brutalnie pobity. Na Instagramie Jacka Szawioły pojawiło się dramatyczne nagranie.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", Jacek Szawioła chwilę po tym tragicznym incydencie, skontaktował się z adwokat Justyną Sokół. Mecenas potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia w chwili gdy jej klient wracał do domu.

Pod drzwiami do mieszkania został napadnięty i pobity. Na miejsce wezwana została policja oraz pogotowie - powiedziała Justyna Sokół w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Jacek Szawioła w niedzielę udał się na obdukcję lekarską.

Na szczęście w budynku, w którym mieszka pobity uczestnik "Gogglebox. Przed telewizorem" jest monitoring. Jak poinformowała Justyna Sokół w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", nagranie zostało już zabezpieczone, co powinno pozwolić na szybkie ustalenie sprawcy pobicia. Adwokat nie chce jednak na razie wyjawić, czy napaść na Jacka Szawiołę miała charakter rabunkowy, czy też homofobiczny. Bohater "Gogglebox" ma liczne uszkodzenia ciała, dochodzi powoli do siebie w swoim domu.

Przemoc zawsze jest przemocą. Jacek Szawioła przebywa teraz w domu, dochodzi do siebie po tym, co go spotkało - dodała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" adwokat Justyna Sokół.