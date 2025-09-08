Katarzyna Stoparczyk była cenioną dziennikarką, której praca zyskała szerokie uznanie w środowisku medialnym. Jej tragiczna śmierć wstrząsnęła opinią publiczną i światem mediów. W dniu wypadku była pasażerką jednego z pojazdów zmierzających na Śląsk.

Tragiczny wypadek w Jeżowem – co się wydarzyło?

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w miejscowości Jeżowe, w województwie podkarpackim. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Skoda. Oba pojazdy poruszały się w kierunku Rzeszowa. Z nieznanych dotąd przyczyn czarny samochód uderzył w tył białej Skody.

W wyniku zderzenia na miejscu śmierć poniosły dwie osoby – kobieta i mężczyzna – oboje w wieku około 45 lat. Jak potwierdził rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nisku, Ireneusz Szewczyk, trzy kolejne osoby odniosły obrażenia. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, druga trafiła tam karetką.

W czarnej Skodzie, w której znajdowała się Katarzyna Stoparczyk, jechał także 29-letni kierowca, mieszkaniec powiatu niżańskiego. To właśnie on prowadził pojazd, którym podróżowała dziennikarka. Został ciężko ranny i przetransportowany do placówki medycznej.

Prokuratura ujawnia szczegóły – co wiadomo o stanie trzeźwości?

Jak poinformował w rozmowie z Faktem prokurator Walkowicz, śledczy natychmiast przystąpili do zabezpieczania śladów na miejscu tragedii. Wykonano także dokumentację fotograficzną miejsca wypadku.

Ważnym elementem postępowania było pobranie krwi od kierowców oraz pasażerów – wszyscy, których stan zdrowia na to pozwalał, zostali przebadani. Wstępne testy laboratoryjne nie wykazały obecności alkoholu we krwi żadnej z osób. Próbki zostały również wysłane na dalsze badania toksykologiczne.

Kiedy rusza śledztwo? Oficjalna decyzja zapadła

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku zostało oficjalnie zaplanowane na poniedziałek, 8 września. To właśnie wtedy prokuratura rozpocznie pełne postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragedii.

W sprawie zabezpieczono wszystkie możliwe dowody, a także uruchomiono procedury mające na celu rekonstrukcję wypadku. Jak podaje Fakt, funkcjonariusze gromadzą również zeznania świadków, którzy sami zgłaszają się do służb.

Prokurator Walkowicz podkreślił, że dochodzenie prowadzone jest z najwyższą starannością, a priorytetem jest dokładne ustalenie przyczyn i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.

Tragiczna śmierć Katarzyny Stoparczyk. Znana dziennikarka zginęła w wypadku na S19

