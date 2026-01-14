Stanisław Soyka zmarł w sierpniu ubiegłego roku, a okoliczności jego śmierci, do której doszło tuż przed planowanym występem na festiwalu w Sopocie, przez długi czas budziły wiele pytań i spekulacji wśród fanów. Teraz pojawiły się nowe informacje, a śledczy przekazali aktualny status prowadzonego postępowania.

Nagła śmierć Stanisława Soyki wstrząsnęła Polską

Śmierć znanego muzyka Stanisława Soyki wstrząsnęła fanami w całej Polsce. Artysta zmarł 21 sierpnia 2025 roku w wieku 66 lat, tuż przed planowanym występem na festiwalu w Sopocie. W związku z tragedią czwarty dzień wydarzenia został nagle przerwany, a informacja o jego odejściu szybko obiegła media i środowisko artystyczne.

Według medialnych doniesień muzyk zasłabł w hotelu na krótko przed koncertem i mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, a przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że na ciele nie stwierdzono obrażeń ani udziału osób trzecich. Okoliczności śmierci określono jako nagłe i niezawinione.

Jest decyzja prokuratury ws. śmierci Stanisława Soyki

Prokuratura przekazała właśnie najnowsze informacje w sprawie śmierci Stanisława Nowaka. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Prokuratura Rejonowa w Sopocie umorzyła śledztwo dotyczące jego zgonu uznając, że "czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego". Decyzja o umorzeniu postępowania zapadła już 10 grudnia.

Natomiast szanując wolę rodziny zmarłego więcej informacji na temat przedmiotowego śledztwa nie udzielamy przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Ostatnie pożegnanie Stanisława Soyki odbyło się 8 września 2025 roku o godzinie 12:00 w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie. Artysta spocznie na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej w Warszawie.

Pogrzeb Stanisława Soyki fot. Marysia Zawada/REPORTER