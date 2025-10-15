Grzegorz Turnau w poruszającej rozmowie w programie Kuba Wojewódzki ujawnił, że spotkał się ze Stanisławem Soyką zaledwie kilka godzin przed jego nagłą śmiercią 21 sierpnia 2025 roku. Do spotkania doszło w Sopocie, tuż przed koncertem w ramach Top of the Top Sopot Festival. Turnau opisał to wydarzenie jako poruszające i nie ukrywa jednego...

Reklama

Grzegorz Turnau spotkał się ze Stanisławem Soyką niedługo przed jego śmiercią

Grzegorz Turnau, znany polski muzyk, zaskoczył widzów programu Kuby Wojewódzkiego swoim szczerym i poruszającym wyznaniem. W rozmowie, która miała miejsce 14 października, artysta wyjawił, że spotkał się ze Stanisławem Soyką dosłownie kilka godzin przed jego nagłą śmiercią.

Byłem w Sopocie i widziałem się ze Staszkiem dosłownie kilka godzin przed tym jak odszedł. powiedział poruszony Grzegorz Turnau w programie Kuby Wojewódzkiego.

Grzegorz Turnau zdradził, co się działo na wieść o śmierci Soyki

Spotkanie Stanisława Soyki i Grzegorza Turnau miało miejsce w Sopocie, gdzie obaj artyści przebywali z okazji Top of The Top Sopot Festival. Grzegorz Turnau nie ukrywa, że informacja o śmierci artysty była wstrząsem dla wszystkich zebranych:

Nigdy tego już nie zapomnę, bo to było, zresztą dla wszystkich, którzy tam wtedy byli, był to wielki wstrząs. I ta pustka jest ogromna dodał artysta

Kuba Wojewódzki, znany z ciętego języka i luzu, tym razem był wyjątkowo wyciszony i zachował powagę sytuacji. Dało się wyczuć, że temat był dla niego równie trudny. Ten odcinek programu na długo pozostanie w pamięci widzów!

Marek Lasyk/REPORTER/East News

Zobacz także:

Reklama