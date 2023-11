Lato to czas, w którym warto czerpać z życia pełnymi garściami. Bawić się na festiwalach, tańczyć w deszczu, jeść świeże owoce i pić przepyszne, letnie shake’i! Ostatnio spróbowaliśmy mrożonego shake’a z nowymi piankami Ptasie Mleczko® i … od tej chwili jesteśmy od niego uzależnieni :) Ten smak przeniesie was do raju!

Nowe smaki pianek Ptasie Mleczko®

Od czerwca możemy rozkoszować się nowymi, letnimi smakami Ptasie Mleczko® - Mango Shake i Caffe Frappe. Obie wersje są po prostu obłędne! Mango Shake to połączenie soczystego mango z mlekiem, które tworzy słodką, a jednocześnie orzeźwiającą piankę. Natomiast Caffe Frappe to idealnie wyważony miks kawy i mleka, który docenią miłośnicy kawowych kompozycji. W obu wersjach delikatne pianki z marmurkowym wzorkiem oblane zostały oryginalną, białą wedlowską czekoladą. Co więcej, letni klimat odzwierciedlają również opakowania nowych pianek Ptasie Mleczko®, które powstały we współpracy marki E.Wedel z młodymi, polskimi ilustratorami.

Warianty Mango Shake i Caffe Frappe to idealna propozycja na upalne dni - piankowe nadzienie smakuje doskonale po zmrożeniu. Możemy z nich również zrobić wyjątkowe shake’i i podać je na garden party, spotkaniu z przyjaciółkami albo jako deser po romantycznej kolacji. Gwarantujemy, te shake’i będą prawdziwym hitem wśród twoich bliskich. Co najlepsze, przepisy są proste, bardzo szybkie i podbiją serce (oraz żołądek) każdego!

Lekki shake MANGO SHAKE dla miłośników egzotyki

- 10 pianek Ptasie Mleczko® Mango Shake

- 100 g kostek lodu

- 100 ml mleka (zwykłe lub roślinnego) lub jogurtu

Umieść wszystkie składniki w blenderze, miksuj przez około 30-60 sekund i gotowe!

Propozycja podania: Możesz udekorować shake’a kawałkami mango, świeżymi truskawkami lub malinami oraz listkami mięty.

Słodki shake CAFFE FRAPPE dla łasuchów

- 10 pianek Ptasie Mleczko® Caffe Frappe

- 100 g kostek lodu

- 100 ml mleka (zwykłego lub roślinnego) lub jogurtu

Umieść wszystkie składniki w blenderze, miksuj przez około 30-60 sekund i gotowe!

Propozycja podania: Udekoruj swojego shake’a bitą śmietaną, startą na tarce gorzką czekoladą i szczyptą cynamonu.

Uprzedzamy - te shake'i uzależniają!

