Nowe informacje na temat stanu zdrowia Krzysztofa Krawczyka. Menadżer artysty zabrał głos

Krzysztof Krawczyk walczy z koronawirusem. Muzyk pomimo przyjęcia pierwszej dawki szczepionki, niestety nie uniknął zakażenia i trafił do szpitala. Teraz pojawiły się nowe informacje na temat stanu zdrowia artysty. Menadżer wokalisty zwrócił również uwagę na krytyczne uwagi ze strony internautów. Sprawdźcie szczegóły.

Nowe informacje na temat stanu zdrowia Krzysztofa Krawczyka

We wtorek 23 marca na oficjalnym profilu Krzysztofa Krawczyka w mediach społecznościowych pojawił się wpis, który mocno zaniepokoił fanów artysty. Jak się okazało, z powodu zakażenia koronawirusem, muzyk trafił do szpitala. Wokalista zaapelował do swoich wielbicieli o modlitwę, co wzbudziło w nich ogromny niepokój o stan zdrowia wybitnego piosenkarza.

Żona Krzysztofa Krawczyka, Ewa Krawczyk, już kilka dni temu w rozmowie z Plejadą poinformowała, że na szczęście jej mąż ma łagodną odmianę koronawirusa i nie leży pod respiratorem. Teraz kolejne dobre informacje przekazał menadżer artysty. Andrzej Kosmala zamieścił wpis w swoich mediach społecznościowych, w którym zapewnił, że Krzysztof Krawczyk czuje się już lepiej. Menadżer wokalisty postanowił jednak zwrócić jeszcze uwagę na złośliwe komentarze od internautów.

Kochani nie jest źle z Krzysztofem. Choć złośliwcy, kiedy podaję takie wiadomości uważają, że to pijar. Jeden zapytał dlaczego podajemy takie wiadomości o Krzysztofie Krawczyku, a nie Janie Kowalskim? Choćby dlatego, że Jan Kowalski nie nagrał przebojów „Rysunek na szkle”, ”Parostatek”, ”Jak minął dzień” czy „Byle było tak”. Kiedy wreszcie w tym kraju zginie zawiść? Kiedy czytam te krytyczne uwagi to sprawdzam skąd pochodzą i są to jednorazowo założone konta, żeby przyłożyć znanemu człowiekowi. Polska zawiść! - czytamy we wpisie Andrzej Kosmali.

Trzymamy mocno kciuki za Krzysztofa Krawczyka i życzymy dużo zdrowia!

