Drogerie Rossmann przygotowały kolejną odsłonę promocji z cyklu 2+2. Tym razem kosmetyki i akcesoria kupimy taniej z okazji Dnia Kobiet. Promocja obowiązuje w dniach 8-19 marca 2019 roku i jest skierowana do wszystkich członków Klubu Rossmann. Zobaczcie, jakie produkty tym razem kupimy taniej!

Reklama

Specjalna promocja Rossmann na Dzień Kobiet!

Koniec zimy to czas, kiedy zaczynamy bardziej o siebie dbać, przygotowując się do wiosny. Już nie ukryjemy nie ułożonej fryzury pod ciepłą czapką. Dlatego teraz jest najlepszy czas, aby zadbać o kondycję naszych włosów. Z tej okazji warto skorzystać z nowej promocji 2+2 w Rossmanie, która obejmuje produkty do włosów i akcesoria do stylizacji fryzur. Jeśli kupimy cztery produkty objęte promocją dwa najtańsze otrzymamy w prezencie. Z promocji na produkty do włosów skorzystamy w dniach 8-19 marca. Warunkiem jest oczywiście członkostwo w Klubie Rossmann.

Planujecie wybrać się na zakupy?

Promocje 2+2 w Rossmann cieszą się ogromną popularnością.

East News

Reklama

Zobacz także: Kosmetyki do włosów: micelarny szampon do włosów - jak działa i dla kogo jest przeznaczony?