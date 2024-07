Nowy album Shakiry zatytułowany jest po prostu "Shakira". Jak zapowiada sama artystka - jest na nim trochę rocka, folku, reggae i muzyki tanecznej, ale przede wszystkim bezmiar serca, włożonego w jego nagrywanie. Zbiegło się ono z wieloma ważnymi momentami w życiu prywatnym Shakiry - m.in. narodzinami jej synka.

Materiał na płycie ukazuje światową gwiazdę muzyki latino-pop ze wszystkimi jej niedoskonałościami, romantyczną i melodramatyczną, szaloną i wrażliwą - czyli taką, jaka naprawdę jest w życiu codziennym. Przy produkcji "Shakiry" udział wzięli najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. John Hill (Santigold, Jay Z), Kid Harpoon (Florence + The Machine, Calvin Harris), Greg Kurstin (P!nk, Kelly Clarkson, Katy Perry), Steve Mac (Kelly Clarkson, One Direction), Busbee (P!nk, Katy Perry) i The Messengers (Pitbull, Chris Brown, Christina Aguilera).

Krążek promują singlowe przeboje: „Can’t Remember To Forget You (featuring Rihanna)” oraz "Empire". Album ukazuje się w wersji standardowej (12 utworów) oraz deluxe (15 utworów, inna okładka).

Przypomnijmy, że ostatnia pozycja w dyskografii Shakiry to naszpikowana hitami płyta ‘Sale El Sol’, która w Polsce sprzedała się w ilości kwalifikującą ją do Podwójnej Platyny. Artystka w 2011 roku wystąpiła w łódzkiej Atlas Arenie a nasz kraj odwiedziła także rok później, towarzysząc narzeczonemu Gerardowi Pique przy okazji turnieju EURO 2012.

Tracklista:

1. Can't Remember to Forget You (featuring Rihanna)

2. Empire

3. You Don't Care About Me

4. Dare (La La La)

5. Cut Me Deep (feat. Magic!)

6. 23

7. The One Thing

8. Medicine (feat. Blake Shelton)

9. Spotlight

10. Broken Record

11. Nunca Me Acuerdo de Olvi

