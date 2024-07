Zagraniczne gwiazdy coraz częściej opowiadają o swoich powiązaniach z Polską. Ostatnio np. Natalie Portman chwaliła się, że "jej dziadek pochodził z Rzeszowa", a Scarlett Johannson planuje nawet spędzić u nas święta, a to za sprawą opowieści przekazanych przez polskich dziadków. Teraz do ich grona dołączyła Dido.

Brytyjska gwiazda, o której w Polsce było głośno w 2001 roku za sprawą przebojów "Thank You" i "Here With Me", wykorzystanej w kultowym serialu "Roswell: W kręgu tajemnic", udzieliła ostatnio wywiadu dla TVN. W rozmowie opowiedziała o płycie z największymi przebojami, która właśnie się ukazała oraz o tym, jak prawie wyszła za Polaka. Nie jest to jednak jedyne powiązanie gwiazdy z naszym krajem.

- Moja mama w bardzo małym stopniu ma polskie korzenie. A ja prawie wyszłam za mąż za Polaka.

Co usłyszą fani Dido na jej nowej płycie, pierwszej z największymi przebojami?

- Jest to świętowanie ostatnich 15 lat kariery. To taka mieszanka najlepszych utworów, które nagrałam solo i we współpracy z innymi artystami.

Mamy nadzieję, że wkrótce Dido odwiedzi Polskę i zagra w naszym kraju jakiś koncert.

