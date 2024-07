Michał Szpak zaprezentował w Dzień Dobry TVN swój nowy singiel "Rosanna" pochodzący z płyty "Byle Być Sobą", która jest hitem sprzedażowym. Jak Wam się podoba nowa piosenka Michała? Ma szansę na to, aby stać się hitem wakacji?

Michał Szpak prezentuje nowy singiel

Utwór "Rosanna" to piękna rockowa ballada, czyli coś, co fani Michała Szpaka lubią najbardziej. Na koncertach robi prawdziwą furorę. Czy doczeka się teledysku? Na razie nie wiadomo, ale wszyscy na to liczymy! Tymczasem posłuchajcie "Rosanny" na żywo! :)

Tekst piosenki "Rosanna" Michała Szpaka

Why? Why do I feel so bad without you here?

Please, tell me why

Why I lost my head when you're not with me

What should I do

I can't forget you

What should I do?

Rosanna I call your name

Over and over

and over again

Rosanna where are you now?

How do I find you?

Please tell me how?

Do you remember? I said you a word

that I don't ever

leave you alone

Rosanna I call your name

Over and over

and over another again

Why? Why I am still so sad without you here?

Please tell me why

Why I'm losing my mind when you're not with me?

What should I do?

I can't forget you

What should I do?

Rosanna I call your name

Over and over

and over again

Rosanna where are you now?

How do I find you?

Please tell me how?

Do you remember? I said you a word

that I don't ever

leave you alone

Rosanna I call your name

Over and over

Over again

Do you remember? I said you a word

that I don't ever

leave you alone

Rosanna I call your name

Over and over

Over and over again