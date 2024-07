Dżaga to od blisko 10 lat sceniczne alter ago Mariusza Ząbkowskiego. Przyjaciel Dody jak nikt inny potrafił w zabawny i efektowny sposób wcielać się w rolę gwiazdy, a jego występy cieszą się dużą popularnością. Mariusz wielokrotnie stawał też w obronie Rabczewskiej. Przypomnijmy: Dżaga zażenowany Szulim: "Jakaś paranoja! Czyta z kartki bo jest za głupia"

Od jakiegoś czasu jednak Ząbkowskiego stara się też rozkręcić swoją solową karierę, a w sieci pojawiło się już kilka jego utworów i teledysk. Teraz przyszedł czas na kolejny - tylko na AfterParty.pl możecie posłuchać nowego singla Dżagi zatytułowanego "9 rano". Przy okazji wokalista i drag queen zaznacza, że pracuje nad własnym wizerunkiem i nie chce funkcjonować tylko i wyłącznie jako sobowtór Dody.



Dżaga to moja kreacja aktorska, którą stworzyłem dziewięć lat temu, wzorując się na zagranicznych Drag Queen. Potrzebowałem tematu przewodniego, ponieważ zagraniczne koleżanki naśladowały Madonnę, Cher, Britney Spears... Postanowiłem wtedy, że będę wzorował się na Dodzie, ponieważ tylko ona była dla mnie na tyle wyrazista, interesująca i posiadała swój własny unikatowy styl. To był strzał w dziesiątkę i do dziś kocham wcielać się w tę kobietę na scenie. Ewoluowałem jednak trochę po drodze i zacząłem pracować nad własnym wizerunkiem, nad własnym repertuarem, ciągle jednak powtarzając sobie "Baw się tym! Nic na serio" - tłumaczy Dżaga.