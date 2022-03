Nowa partnerka Macieja Orłosia zaskoczyła wpisem: "Jest dzidziuś"! 

Jacek Borkowski i Paulina Koziejowska spotykają się od dwóch miesięcy, ale już są pewni, że to związek na lata! Dwa lata temu Jacek Borkowski (59) został wdowcem – jego żona Magdalena Gotowiecka po czterech tygodniach od diagnozy zmarła na białaczkę . Aktor twierdzi dziś, że ta nagła śmierć nauczyła go, że w życiu trzeba cenić każdą chwilę. Pewnie dlatego tempo rozwoju jego znajomości z prezenterką Nowej TV Pauliną Koziejowską (36) jest błyskawiczne. Poznali się niecałe dwa miesiące temu, a już myślą o wspólnym zamieszkaniu. – Jakbym miał 20 lat, to może czekałbym z tym dłużej. Najchętniej widziałbym Paulinę u siebie już, ale będziemy musieli poczekać do końca miesiąca – mówi w rozmowie z „Fleszem” Borkowski. Nie ukrywają, że są zakochani, a niedawno w telewizji śniadaniowej nawet rozmawiali o różnicy wieku w związku. W ich przypadku wynosi ona 23 lata. – Znam większych rekordzistów. O co ta afera? – dziwi się Borkowski. Faktycznie. Karol Strasburger spotyka się z młodszą o 37 lat Małgorzatą Weremczuk, a Marek Kondrat poślubił młodszą o 38 lat Antoninę Turnau. Dojrzali mężczyźni nie chcą odkładać miłości na później? Czysta karta Spotkali się przypadkiem. Borkowskiemu nie chciało się wychodzić z domu, ale dał się namówić córce Madzi na wizytę w salonie optycznym. I tam poznał Paulinę! – Od kilku lat robię wywiady z osobami z show-biznesu, ale nigdy nie spotkałam się w pracy z Jackiem. Może to i lepiej, bo mieliśmy czystą kartę – mówi „Fleszowi” prezenterka. Znajomość reguł, jakimi rządzi się show-biznes, na pewno jej się przydaje: poprzednia sympatia Borkowskiego nie mogła sobie poradzić z zainteresowaniem mediów , a Koziejowska dobrze wie, że to...