Anna Tarnowska ma nową miłość. To na niego zamieniła Rafała Brzozowskiego: "Szybko poszło"

Przez 8 lat Anna Tarnowska i Rafał Brzozowski byli parą niemal idealną. Mimo że nie mówili wiele o swojej prywatności i rzadko pokazywali się razem na show-biznesowych eventach - ostatni raz na gali TeleKamer 2020 , wszyscy wiedzieli że Rafał i Anna są sobie przeznaczeni. Co ciekawe, zapoznała ich ze sobą Natalia Siwiec: Poznaliśmy się niedawno i to jest świeża sprawa. Poznała nas Natalia Siwiec. To jest moja była sąsiadka, bo mieszkaliśmy klatka w klatkę. Poznaliśmy się na imprezie po TOPtrendy. Potem pomału ta znajomość się rozwijała. Widujemy się, jest nam naprawdę fajnie - mówił na początku znajomości z Anną Tarnowską Rafał Brzozowski. Niestety po niecałej dekadzie ich związek się rozpadł: Razem z Anią chcielibyśmy poinformować, że po 8 latach nasza wspólna podróż dobiegła końca. Jesteśmy wdzięczni za ten czas, który mogliśmy spędzić u swego boku.Rozstajemy się w przyjaźni, szacunki i trzymamy za siebie kciuki. Pragnę podkreślić, że jest to jedyny, oficjalny komentarz w tej sprawie i żadnych dodatkowych informacji nie będziemy udzielać - napisał Rafał na Instagramie. Kim jest Anna Tarnowska? Czym się zajmuje? Więcej informacji znajdziecie poniżej. Zobacz także: Anna Tarnowska komentuje rozstanie z Rafałem Brzozowskim! Co powiedziała o byłym ukochanym? Kim jest Anna Tarnowska? To modelka, była w Playboyu Anna Tarnowska, była dziewczyna Rafała Brzozowskiego, ma 35 lat, jest modelką i aktorką - możecie kojarzyć ją z takich produkcjach jak "Ojciec Mateusz" czy "Na sygnale". Anna Tarnowska jako nastolatka brała udział w konkursach piękności, ma na koncie tytuł Wicemiss Świata Studentek 2010 oraz Wicemiss Polonia 2007. We wrześniu 2016 roku pojawiła się na okładce magazynu "Playboy". Anna Tarnowska była w związku z...