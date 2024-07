Ewa Chodakowska, mimo pojawiającej się coraz to nowszych konkurentek, wciąż może pochwalić się tytułem najpopularniejszej polskiej trenerki. Do grona jej fanek dołączają kolejne spragnione idealnej sylwetki panie, a wśród nich nie brakuje też celebrytek, którym na perfekcyjnej figurze zależy chyba najmocniej. Przypomnijmy: Jessica Mercedes powiedziała nam ile schudła. Pomogła jej w tym Chodakowska

Gwiazda fitnessu nie zamierza osiadać na laurach i myśli już nad kolejnymi projektami. Do tej pory wielką popularnością cieszyły się książki autorstwa Ewy - każda z nich stawała się prawdziwym bestsellerem. Niebawem dołączy do nich prawdopodobnie kolejna - jak donosi "Flesz", kolejna książka Chodakowskiej będzie poświęcona odżywianiu dzieci. Ewa tłumaczy, że otyłość najmłodszych to w Polsce duży problem, a do jej napisania zainspirowali ją rodzice, którzy chcą, aby ich pociechy mogły zdrowo i smacznie jeść.



Na co dzień pracuję z mamami, które szukają pomysłu na zaszczepianie u swoich pociech zdrowych nawyków. Polskie dzieci tyją szybciej niż amerykańskie. Tylko my możemy to zmienić. Wierzę, że wspólnymi siłami to się uda - wyjaśnia w rozmowie z "Fleszem" Ewa.

Myślicie, że porady dla najmłodszych również okażą się dużym sukcesem?

