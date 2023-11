6 marca w warszawskim Teatrze Lalek Guliwer odbyło się kolejne wyjątkowe spotkanie Akademii 5.10.15., które tym razem zostało poświęcone tematyce tolerancji i integracji dzieci z niepełnosprawnościami. Gośćmi byli aktor Bartłomiej Topa, Paulina Gadomska-Dzięcioł – założycielka i prezes Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych intelektualnie oraz Zosia Dzięcioł – parasportowiec. Jednak wszystkie oczy były skierowane na Lenkę Wołos, małą modelkę z zespołem Downa, która wzięła udział w wiosennej sesji 5.10.15.! Wydarzenie poprowadziła ekspertka Akademii 5.10.15. - Małgorzata Ohme, psycholog dziecięcy i rodzinny. Pretekstem do spotkania były dwa ważne wydarzenia: Światowy Dzień Zespołu Downa (obchodzony 21 marca) oraz Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu (obchodzony 2 kwietnia).

Lenka Wołos, czyli nowa modelka marki 5.10.15.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć gwiazdy najnowszej kampanii 5.10.15 i jej rodziców! Mowa o Lence, modelce z zespołem Downa. Katarzyna i Daniel Wołos opowiadali o swojej pięknej córce - o tym, że zdrowe dzieci w żłobku nie widzą jej odmienności i uwielbiają Lenkę! Daniel Wołos powiedział bardzo ważne zdanie: "Nie udawajmy, że takich problemów społecznych jak niepełnosprawność nie ma. Dzieci niepełnosprawne chcą być kochane i akceptowane, więc pozwólmy im być częścią społeczeństwa." Rodzice Lenki podzielili się również swoimi doświadczenia związanymi z rekrutacją do przedszkola i absurdalną biurokracją. Mówili także o tym, jak ważne są inicjatywy społeczne promujące tolerancję oraz integrację.

„Naszym marzeniem jest, aby Lenka była traktowana na równi z innymi dziećmi. Chcielibyśmy prosić wszystkich rodziców, aby uczyli swoje pociechy od najmłodszych lat tolerancji dla różności. Pokazywania świata w różnych jego odcieniach."

Kampania wiosna 2019 marki 5.10.15. z Lenką Wołos.

Bartłomiej Topa o autyzmie

Aktor od lat angażuje się w integracje społeczną osób niepełnosprawnych. Podczas wydarzenia Bartłomiej Topa opowiedział o tym, dlaczego zdecydował się wesprzeć działania Fundacji Synapsis wcielając się w rolę autystyka w kampanii „Autyzm wprowadza ludzi w błąd”. Jak sam twierdzi, gdy grał osobę autystyczną czuł się bardzo osamotniony. Zwrócił uwagę na to, że każdy człowiek ma takie same potrzeby, a to, że się od siebie różnimy to ogromne bogactwo, a nie powód do wstydu lub odtrącenia. Aktor powiedział: „nie chcę świata, w którym definiuje się kogokolwiek poprzez jego zdrowie czy chorobę”. Zdradził także, że swojego syna Antka, uczy patrzenia na świat z dystansem, ostrożności w ocenianiu innych oraz tolerancji.

Dlaczego sport jest ważny w życiu niepełnosprawnych osób?

Paulina Gadomska-Dzięcioł opowiedziała dlaczego zdecydowała się założyć Fundację Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Jednym z głównych powodów jej powstania była chęć budowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz zmiana postrzegania ich przez społeczeństwo. Sama ma 15-letnią córkę Zosię, która urodziła się z zespołem Downa. Nie przeszkadza jej to jednak w wygrywaniu sportowych zawodów! Zosia Dzięcioł jest parasportowcem, wielokrotną medalistką w lekkiej atletyce i pływaniu. Paulina Gadomska-Dzięcioł tłumaczyła również dlaczego sport jest tak ważny w życiu osób niepełnosprawnych, w jaki sposób wpływa na ich zdrowie i dobre samopoczucie psychiczne. Opowiedziała także dlaczego tak chętnie chwali się w social mediach Zosią - w ten sposób chce pokazać innym rodzicom niepełnosprawnych dzieci, że ich pociechy też mogą odnosić sukcesy, mają swoje talenty i trzeba w nie wierzyć.

Spotkanie bardzo trafnie podsumowała Małgosia Ohme: „Dzieci są naszą kalką. Wiernie odtwarzają to, co im pokazujemy, niekoniecznie to, co mówimy, dlatego także w aspekcie tolerancji, powinniśmy zacząć przede wszystkim od siebie”.

Jesteśmy szczerze zachwyceni najnowszą kampanią 5.10.15. i liczymy, że inne marki modowe wezmą z niej przykład. Jak mówiła na spotkaniu Paulina Gadomska-Dzięcioł na tym świecie jest miejsce dla każdego, a my zgadzamy się z tym stwierdzeniem w 100%! Jeśli chcecie okazać wsparcie osobom niepełnosprawnym, pamiętajcie, by 21 marca w Światowy Dzień Zespołu Downa włożyć dwie różne skarpetki, a 2 kwietnia w Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie niebieskie. W ten prosty sposób możemy pokazać solidarność, a może nawet i zachęcić do dyskusji swoich znajomych?

Więcej informacji na temat nowej kampanii i inne tematy poświęcone rodzicielstwu znaleźć można na blogu projektu edukacyjnego Akademia 5.10.15.: www.51015kids.eu/blog

