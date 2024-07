1 z 9

Gosia Andrzejewicz jako wokalistka zadebiutowała 10 lat temu. Szczyt popularności osiągnęła jednak dwa lata później wydając singiel "Pozwól żyć", który przyniósł jej ogromną popularność. Kolejne piosenki również okazały się przebojami i uczyniły z Gosi jedną z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju.

Naturalne było to, że TVP kompletując skład uczestników "Gwiazdy tańczą na lodzie" zaproponowało Andrzejewicz udział w swoim show. Wokalistka zgodziła się. Do historii telewizji i programów rozrywkowych przeszły jej potyczki słowne z Tomaszem Jacykowem i przyjaźń z Jolą Rutowicz. Ku zaskoczeniu wielu została ona świetnie oceniana przez Dodę. Z programem pożegnała się odpadając w połowie rywalizacji.

Gosia po udziale w show postanowiła przypomnieć o sobie słuchaczom i wielbicielom jej talentu. Zaczęła eksperymentować z muzyką klubową. Nawiązała współpracę z duetem Kalwi & Remi, ich wspólny singiel został zaprezentowany w Cannes. Dzięki swojej wytrwałości udało jej się również nawiązać współpracę z zagranicznymi muzykami, m.in z Doktorem Albanem. Przypominamy: Posłuchaj nowego utworu Gosi Andrzejewicz

Ostatni sukces wokalistki to utwór "I'm not afraid", który został zauważony nawet poza granicami kraju. Piosenka została zgłoszona do szwajcarskich preselekcji na Eurowizję i dotarła do finałowej osiemnastki. Przypominamy: Polska w konkursie Eurowizji!

Kilka dni temu Gosia świętowała swoje 30-te urodziny. Mówi się, że dla kobiet jest to przełomowy moment w życiu. Gwiazda postanowiła więc spędzić ten dzień z najważniejszymi osobami w swoim życiu - z najwierniejszymi fanami.

Na swoim profilu napisała:

To były moje najlepsze urodziny i wiecie co? Uśmiech nie schodzi mi z twarzy:)))) Cieszę się, że tak licznie przybyliście na moją imprezę i że udało nam się stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Waszymi życzeniami, góralskim STO LAT, rozmowami, życzliwością, uśmiechem, prezentami napełniliście mnie ogromnym szczęściem

Impreza odbyła się w jednym z hoteli. Każdy mógł się na niej pojawić, wystarczyło tylko skontaktować się z osobą odpowiedzialną za organizację wydarzenia. W prezencie od swoich fanów otrzymała pluszaka, wspaniały tort oraz kwiaty.

Widać, że artystka uwielbia swoich fanów - z każdym z nich zapozowała do zdjęcia i dla każdego znalazła czas na rozmowę.

Jubilatce życzymy wszystkiego najlepszego!