W "Dzień dobry TVN" od stycznia wiele się dzieje! Ostatnio do ekipy śniadaniówki dołączyła Żaneta Rosińska, a nową pogodynką została Ola Kot, a to jeszcze nie koniec zmian. Teraz o kolejnej rewolucji poinformowała nie produkcja, ale nowa dziennikarka. Właśnie zaskoczyła wpisem i oficjalnie ogłasza, że dołączyła do "Dzień dobry TVN"!

Dorota Kuźnik oficjalnie potwierdza przejście do „Dzień dobry TVN”

Rok 2026 rozpoczął się od znaczących zmian w jednym z najpopularniejszych programów śniadaniowych w Polsce. „Dzień dobry TVN” przywitało nową dziennikarkę - Dorotę Kuźnik. Informacja o dołączeniu do redakcji została ogłoszona przez samą zainteresowaną za pośrednictwem mediów społecznościowych na Instagramie i LinkedInie. Dorota Kuźnik napisała:

No to witam się oficjalnie z nowego etapu życia, który chyba zasługuje na oficjalny profil. Słowem wstępu, od stycznia dołączyłam do redakcji @dziendobrytvn . - napisała Dorota Kuźnik na Instagramie.

Na LinkedInie dodała:

Po 11 latach w newsach robię krok w bok. Dołączam do zespołu reporterskiego Dzień Dobry TVN! To dla mnie trochę nowość, bo zaliczyłam już w życiu robienie reportaży i to całe ich mnóstwo, ale jednak zawsze było to radio albo portal. Teraz dojdzie kamera

Kim jest Dorota Kuźnik? Dziennikarska kariera i doświadczenie

Dorota Kuźnik to uznana dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem. Od 2024 roku współpracowała z Wirtualną Polską, jednak jej zawodowa historia sięga jeszcze wcześniej. Pracowała też w serwisie naTemat oraz Radiu Wrocław.

Kuźnik jest ceniona za rzetelność, pasję do reportażu oraz profesjonalne podejście do dziennikarstwa. Choć obecnie zasila zespół „Dzień dobry TVN”, nie zamierza całkowicie rezygnować ze swojej dotychczasowej działalności. Nadal będzie współpracować z serwisem WP Kobieta.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: