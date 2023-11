Katarzyna Nosowska zmienia swoje życie. Zespół "Hej" kończy działalność, wokalistka wystąpi w nowym "Pitbullu" Pasikowskiego, a do tego od jakiegoś czasu jest gwiazdą Instagrama. Nagrywa filmiki, śmiejąc się z gwiazd i samej siebie. Każdy filmik zaczyna się od powiedzenia: "A ja żem jej powiedziała: Kaśka...". Ale od czego to się zaczęło? Nosowska wytłumaczyła u Kuby Wojewódzkiego, jak to się stało, że wrzuca zabawne, satyryczne wideo z #ajazemjejpowiedziala wyśmiewające zachowanie polskich celebrytów.

Reklama

Otóż Kasia Nosowska spotkała się ze swoją przyjaciółką Agatą Kuleszą. Aktorka od jakiegoś czasu dostawała filmiki ze snapchata od swojej bratanicy ze zmienioną twarzą i śmiesznym głosem. Bardzo im się to spodobało.

Obejrzałyśmy dwa filmiki, padły jakieś niecenzuralne słowa i bardzo mnie rozśmieszyły. Agata stwierdziła - weź załóż to. Ja na to: - To ty załóż. - Nie, ty! - Ty! Ja się wstydzę.

Nosowska o swoich filmikach na Instagramie

Ale w końcu pomogła im młodsza osoba i założyły konto.

Potem siedziałyśmy, nagrywałyśmy jeden filmik, drugi, 15, aż Kulesza poszła, a ja nadal nagrywałam. Stwierdziłam, że ten mój Instagram taki martwy. Jedyne ładne zdjęcia tam - to moich psów. Nagrałam jeden filmik rano i wrzuciłam na próbę. I nagle obejrzało go 960 osób. Byłam tym tak nakręcona, że wrzuciłam kolejny - powiedziała u Wojewódzkiego Nosowska.

Kasia Nosowska omawia najczęściej swoją tuszę i z niej się śmieje. Ale lubi się porównywać do gwiazd ze świecznika.

A Wy lubicie filmiki Kasi Nosowskiej?

Zobacz także: Nowy HIT sieci! Kasia Nosowska na Instagramie śmieje się z Rozenek, Górniak i innych gwiazd. Zobaczcie to!

Nie znasz filmików Kasi Nosowskiej? To posłuchaj. Filmik po wizycie u Wojewódzkiego:

O odchudzaniu z Ewą Chodakowską"

O czynieniu dobra przez gwiazdy.