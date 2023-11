2 z 4

Na nowej drodze

„Czas sprawdzić i zobaczyć, kim jesteśmy, kiedy nie jesteśmy z Heya, kim jesteśmy jako ludzie”, mówiła Katarzyna Nosowska pod koniec ubiegłego roku, gdy po 25 latach grania jej zespół zawiesił działalność.

Plotkowano, że artystka jest zmęczona, dlatego wybrała się na muzyczną emeryturę! Tak się jednak nie stało. Nosowska szybko wróciła, ale jako… gwiazda Instagrama! Jej cykl zabawnych filmików „A ja żem jej powiedziała...” okazał się hitem Internetu! W ciągu zaledwie kilku tygodni jej profil zaczęło śledzić ponad 100 tys. followersów! Wokalistka nie ukrywa, że pomysł, by w ten sposób komunikować się z fanami, podsunęła jej przyjaciółka Agata Kulesza. I to był strzał w dziesiątkę!

„Zawsze byłam malkontentką. Ale ten wzór na rzeczywistość nie działał. Rozhulała się we mnie intuicja. (...) Poszłam w stronę uśmiechu”, zdradziła Nosowska w wywiadzie Jarosławowi Kuźniarowi.

Błyskawiczny sukces na Instagramie zmotywował artystkę do kolejnych zmian – również image’u. Czarne obszerne swetry i tuniki Nosowska zamieniła na odważną panterkę i brokatowe dodatki, a proste dotąd blond włosy na burzę loków! Metamorfoza wizerunku miała związek z teledyskiem do piosenki „Ja pas”, który zwiastował jej nową solową płytę. Artystka nagrała ją we współpracy z Michałem „Foxem” Królem, czołowym producentem muzyki elektronicznej i alternatywnej. „Ludzie mają prawo doskonalić swój physis, mnie się niestety nie udało jeszcze dokonać tego cudu, jakim jest osiągnięcie wymarzonej sylwetki. Teledysk jest mrugnięciem oka do takich osób jak ja i moje koleżanki. Chcemy powiedzieć, że mimo iż jesteśmy duże, też mamy prawo tupnąć nóżką do muzyki”, mówiła po premierze singla „Ja pas”. Czy dzięki Chodakowskiej będzie mogła powiedzieć, że cudu jednak dokonała?