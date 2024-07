Kate Moss nie przejmuje się atakami ze strony obrońców zwierząt i z uwielbieniem nosi naturalne futra. Posiada ich kilkanaście. Lubi je zakładać zarówno w wersji na co dzień, jak i na wielkie, wieczorne wyjścia.

Nam przypadła do gustu stylizacja w której Kate do futra założyła ultrakrótkie skórzane szorty. Jak widać takie połączenie wcale nie musi wyglądać wyzywająco i tanio.



Dzieje się tak za sprawą płaskich butów i dobrze dobranych rajstop. Rajstopy zakładane do szortów powinny być kryjące, aby optycznie tworzyły całość.



Specjalnie dla Was przygotowaliśmy podobną stylizację ze sztucznym futrem.



Na kolażu: szorty Levi’s 249 zł, futro Dorothy Perkins ok. 389 zł, top H&M 29 zł, sweterek Dorothy Perkins ok. 99 zł, balerinki 89 zł Dorothy Perkins, rajstopy H&M 39 zł, torebka H&M 29 zł, naszyjnik H&M 29 zł



Nadal nie wiesz, co możesz nosić razem z futrem? Inspiracje znajdziesz w najnowszym numerze magazynu Flesz!

