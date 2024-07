Nominacje do MTV EMA 2016

3 z 9

NAJLEPSZA PIOSENKA

Adele - Hello

Justin Bieber - Sorry

Lukas Graham - 7 Years

Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)

Rihanna ft. Drake - Work

NAJLEPSZY TELEDYSK

Beyoncé - Formation

Coldplay - Up&Up

Kanye West - Famous

Tame Impala - The Less I Know the Better

The Weeknd ft. Daft Punk - Starboy