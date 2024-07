1 z 11

W sieci wielką furorą robią lalki tworzone przez Noela Cruza. Zabawki te tworzone są na podobieństwo największych gwiazd Hollywood, ale nie tylko. Ręcznie wykonane lalki cieszą się ogromną popularnością, a do tego warte są fortunę. To, co je charakteryzuje to precyzja i dokładność, którą dostrzec można w detalach.

Zobacz: Sesja topowych modelek w Vogue'u. Jako Barbie zapozowała nawet Frąckowiak

Wśród wyprodukowanych już lalek możemy rozpoznać między innymi Angelinę Jolie czy Jennifer Lopez. Znajdą się również postacie z filmów takie jak Harry Potter czy Katniss Everdeen z "Igrzysk śmierci". Co ciekawe swoich podobizn doczekały się również księżne Wielkiej Brytanii: Kate Middleton i Diana. Noel Cruz pokusił się także o lalkę Marilyn Monroe, największej seksbomby lat 50. i 60. Wszystkie są genialne i piękne, a chętnych na ich zakup nie brakuje.

Zobaczcie zdjęcia: