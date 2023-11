Marina Łuczenko-Szczęsna mamą została rok temu. Gwiazda urodziła 30 czerwca, wobec czego Liam nie obchodził jeszcze Dnia Dziecka.

Mimo tego, że jestem już mamą i dziś po raz pierwszy #dzieńdziecka świetuje mój synek to życze nam wszystkim, żebyśmy pielęgnowali w sobie dziecko. Nie wstydźmy się wygłupiać. Myślę, że ten dzień jest właśnie po to, by przypomnieć sobie kim jesteśmy tak w głębi serducha. Życze Wam drogie dzieci dużo uśmiechu i radości z życia, miłości i poczucia bezpieczeństwa. Bądźcie pełni i zdrowi! Wszystkiego dobrego! - napisała piosenkarka na Instagramie.