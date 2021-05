Niezwykła sesja laureatek Miss Polonia! Zobaczcie najpiękniejsze Polki w niezwykłej odsłonie

Zajrzeliśmy za kulisy niezwykłej sesji z udziałem laureatek najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu piękności w Polsce - Miss Polonia. Na planie zdjęciowym wspólnie pozowały wspólnie Miss Polonia 2020 - Natalia Gryglewska, miss z lat ubiegłych: Karolina Bielawska (2019) i Milena Sadowska (2018) oraz dwie wicemiss z roku 2020: Klaudia Wonatowska i Faustyna Wespińska. Zdjęcia wykonane przez Magdalenę Michalak mają promować nadchodzącą edycję wyborów.

Jak wypadły miss? Jak na najpiękniejsze kobiety w naszym kraju przystało... zjawiskowo! Zresztą sami zobaczcie.

Kulisy sesji zdjęciowej Miss Polonia

Najpiękniejsze Polki zaprezentowały się w stylizacjach przygotowanych przez takie marki jak Pinko, Elisabetta Franchi, czy Zaquad. Przepiękne suknie wieczorowe zapewniło Atelier Madonna.

O fryzury zadbali styliści Wierzbicki & Schmidt Academy, znani z programu telewizyjnego "Ostre Cięcie". Makijaże wykonał Paweł Borkowski (Estee Lauder).

Aktualnie panująca Miss Polonia to Natalia Gryglewska. Pochodząca z Częstochowy 22-latka studiuje dietetykę kliniczną na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Na Instagramie ma już 165 tysięcy followersów.

Jej poprzedniczką jest Karolina Bielawska, studentka zarządzania z Politechniki Łódzkiej. W czasie pandemii, dzięki inicjatywie "Korona z głowy", wsparła kilkadziesiąt instytucji i placówek pomocowych na terenie całego kraju. W ramach akcji "Zupa na Pietrynie", co tydzień przygotowuje posiłki i zbiera fundusze na pomoc dla osób bezdomnych. To nie przeszkadza jej przygotowywać się do konkursu Miss World 2021 w Portoryko. Jak wypadnie? Na ten moment Karolina typowana jest nawet do ścisłej piątki!

Milena Sadowska (pierwsza z lewej), Miss Polonia 2018 jest studentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Piękna miss doszła do półfinału Miss World 2019. Wzięła też udział w programach telewizyjnych, jak "Star Voice, gwiazdy mają głos" czy "Jaka to melodia".

Wszystkie panie prezentują się doskonale. Zobaczcie kulisy tej sesji:

