Co za sytuacja! Podczas meczu Polska-Kazachstan doszło do niecodziennej sytuacji - gol Roberta Lewandowskiego nie został uznany przez niedopatrzenie sędziego. Sportowiec wykonywał rzut wolny w drugiej połowie meczu, trafił do bramki, piłka przekroczyła minimalnie linię, ale gol nie został uznany przez sędziego.

Sędzia ukradł nam bramkę - stwierdzili jasno komentatorzy z Polsatu.

Gol Lewandowskiego nieuznany!

Na zwolnionym tempie ewidentnie widać, że piłka przekroczyła linię bramkową. Na szczęście, minutę później, bramkę strzelił Kamil Glik. Potem z kolei Robert Lewandowski zdobył gola z rzutu karnego! Tym sposobem polska reprezentacja wygrała 3:0! Gratulacje!

Zobaczcie nagranie!