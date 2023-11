Swoich 36. urodzin Ewa Chodakowska długo nie zapomni! Ten dzień trenerka zawsze spędzała w wyjątkowy sposób i tak było też tym razem! Trenerka świętowała swój jubileusz przez trzy dni! Najpierw zaprosiła grono najbliższych przyjaciół do swojej ulubionej restauracji. Były tańce, dużo śmiechu i szampana, a także występ zespołu na żywo. W dniu urodzin, czyli 24 lutego, Ewa Chodakowska spotkała się ze swoimi fankami na... Stadionie Narodowym, gdzie poprowadziła trening w ramach Be Active Tour. Uczestniczki treningu też miały dla niej niespodzianki: kwiaty, życzenia, pamiątkowe koszulki i maskotki. A to jeszcze nie koniec, bo wymarzony prezent przygotował dla ukochanej także mąż, Lefteris Kavoukis. Jaki?

– Nie marzyłam o nowym aucie ani superdrogiej torbie. Lefteris wie, że dobre jedzenie kocham ponad wszystko, więc podarował mi kulinarny tour po najlepszych na świecie restauracjach odznaczonych gwiazdką Michelina – zdradziła Ewa.

Do restauracji Ewa i Lefteris będą zaglądać przy okazji swoich zagranicznych podróży. Pierwszą kulinarną ucztę mają już za sobą - podczas wakacji w Grecji odwiedzili ateńską restaurację Funky Gourmet.

Ale Chodakowska nie zapomniała też o prezencie dla swoich fanów. Już wiosną wprowadzi na rynek nowe produkty z jej zdrowej linii Be Raw – cztery smaki smoothies na bazie warzyw i owoców!

Ewa Chodakowska świętowała 36. urodziny.

Trenerka dostała od męża zaproszenie do restauracji odznaczonych gwiazdką Michelin.