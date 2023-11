Selena Gomez była uroczym dzieckiem nie tylko na ekranach telewizorów! Jej babcia pochwaliła się właśnie zdjęciem wnuczki, gdy piosenkarka miała około 10 lat. Zdjęcie rozczuliło fanów prawie do łez! Czy Instagram jej babci zostanie teraz jednym z popularniejszych w sieci? Wszystko na to wskazuje!

Jak Selena Gomez wyglądała w dzieciństwie?

Selena Gomez aktorstwem zajęła się już w wieku 7 lat. Jednak zanim zaczęła całe dnie spędzać na planach filmowych, jej babci udało się zrobić zdjęcie Seleny z kuzynkami. Rodzinna fotografia Debbie Jean Gibson udostępniona na Instagramie tylko w ciągu 15 godzin zebrała niespełna 3 tysiące polubień. Widać na niej piosenkarkę, która czule obejmuje swoje cioteczne siostry najprawdopodobniej podczas świąt Bożego Narodzenia.

Rodzina, kuzynki, na zawsze - pisze babcia Seleny.

A internauci odpowiadają jej miłymi komentarzami, dziękując za tak cudowne zdjęcie!

To jest super słodkie! Zaraz się popłaczę! Dziękujemy! Malutka Selena Gomez. Cudowne - czytamy w komentarzach.

Jeden z fanów napisał, że zdjęcie pochodzi z 2002 roku. Jeśli to prawda, to Selena Gomez miała wtedy 10 lat i była już po zdjęciach do serialu "Barney i przyjaciele". Gomez na ekrany telewizorów powróciła potem w 2004 roku w stacji Disney Channel. A "Czarodzieje z Waverly Place" to dopiero 2007 rok.

Selena Gomez najprawdopodobniej ma tu 10 lat

Tak dziś prezentuje się gwiazda!