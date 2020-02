Najpierw Ania i Jakub a teraz... Adrian i Ilona?! Niepokojący wpis rolnika: "Wiele się u mnie pozmieniało..." 

Adrian i Ilona z "Rolnik szuka żony 6" to jedyna para, której uczucie przetrwało próbę czasu po zakończeniu programu. Jednak ostatni wpis Adriana jest bardzo niepokojący... Czy zwiastuje nieporozumienie z Iloną? Niedawno swoje rozstanie ogłosili Ania i Jakub z tej samej edycji, których relacja porównywana była o miłości z komedii romantycznych. Ich decyzja zszokowała widzów, czy kryzys dopadł również Adriana i Ilonę?

Adrian z "Rolnik szuka żony" rozstał się z Iloną?

Adrian i Ilona bardzo aktywnie prowadzą swoje konta społecznościowe, gdzie informują fanów o swoim życiu. Widzowie, których serca zdobyli w programie "Rolnik szuka żony" wciąż kibicują ich związkowi, pisząc pochlebne komentarze. Zdarza się, że pytają ich o założenie rodziny lub plany ślubne, tymczasem ostatni wpis Adriana może wskazywać na coś zupełnie innego... Tym bardziej, że zaledwie dwa tygodnie temu Ania i Jakub ogłosili swoje rozstanie, które totalnie zszokowało widzów programu.

Trochę się u mnie pozmieniało... Usunąłem sporo zdjęć... - napisał na Instastory Adrian nie wyjaśniając od razu, czego dotyczą zmiany

Na szczęście zmiany, które wprowadził na profilu, nie mają nic wspólnego z Iloną. Adrian zajmuje się profesjonalnie fotografią i postanowił swój profil potraktować bardziej wizerunkowo i zostawił na nim w większości profesjonalne zdjęcia. Nie znaczy to jednak, że brakuje na nim zdjęć z Iloną. Wspomnieniowe zdjęcia z programu oraz efekty ich wspólnych sesji zdjęciowych dalej można podziwiać na jego profilu.

Adrian dodał niepokojący wpis na Instagramie, w którym oznajmił, że z jego profilu zniknęło sporo zdjęć. Na szczęście te zmiany nie dotyczą życia miłosnego rolnika. Wpis ten mógł wywołać nutkę niepokoju wśród fanów pary, tym bardziej, że zaledwie tydzień temu o swoim rozstaniu niespodziewanie poinformowali Jakub i Ania.

Instagram

Ilona i Adrian tworzą bardzo zgraną parę. Łączy ich już nie tylko to, że postanowili dać szansę miłości w tym samym programie ale również zamiłowanie do pasji. Adrian pokochał konie, a Ilona fotografię. Niejednokrotnie pozowała już ukochanemu do zdjęć. Czy zdecydują się w najbliższym czasie na kolejny krok, którym będzie małżeństwo lub założenie rodziny?