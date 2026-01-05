Urszula niedawno wystąpiła podczas sylwestra z Polsatem, prezentując swoje największe hity i porywając toruńską publiczność. Teraz przekazała jednak wieści, które poważnie zaniepokoiły jej fanów. Wokalistka odwołała swój najbliższy koncert. Jak przekazano, zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Urszula zagrała na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu

Urszula to kultowa postać na polskiej scenie muzycznej, której zdecydowanie nie trzeba przedstawiać słuchaczom. Jej rockowe przeboje, takie jak "Konik na biegunach" czy "Dmuchawce, latawce, wiatr" nieprzerwanie zachwycają i pojawiają się podczas największych muzycznych wydarzeń.

Tak też stało się na Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu w Toruniu, kiedy Urszula rozgrzewała publiczność swoimi największymi hitami. Jeden z nich stanowił zjawiskowe tło do choreografii Mikołaja Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej - zwycięzców jubileuszowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami".

Urszula odwołała koncert

Kilka dni po sylwestrowej nocy, Urszula przekazała niepokojące wieści. W poniedziałek 5 stycznia, artystka miała wystąpić przed publicznością podczas koncertu kolędowego organizowanego przez Wrzesiński Ośrodek Kultury. Niestety, na dzień przed planowanym koncertem piosenkarka przekazała informację, że z powodu nagłych problemów zdrowotnych zmuszona jest odwołać swój udział w wydarzeniu.

'Pòjdźmy razem...' Tak pięknie graliśmy na próbie — dzień po sylwestrze — ale, niestety, będzie to nasza ostatnia aktywność przez najbliższych kilka dni... Sylwek mnie powalił i z ogromnym żalem musimy odwołać kolędowy koncert we Wrześni... a miało być tak pięknie... Nie tracę jednak nadziei, a Wam 'czem prędzej' dam znać, jeśli coś się zmieni, ok? przekazała Urszula na Facebooku.

Przykre wieści potwierdzili również organizatorzy wydarzenia.

Niestety z przyczyn niezależnych od organizatora (choroba artystki), zaplanowany na 5 stycznia koncert Urszuli został odwołany! Przepraszamy czytamy we wpisie.

Urszuli życzymy dużo zdrowia!

