W mediach społecznościowych pojawiły się niepokojące informacje dotyczące Isis Gee, reprezentantki Polski na Eurowizji z 2008 roku. Artystka mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi, o czym poinformował jej mąż i menedżer, Adam Gołębiowski. W poruszającym wpisie w mediach społecznościowych zwrócił się do fanów z prośbą o modlitwę i wsparcie.

Isis Gee ma problemy ze zdrowiem

Isis Gee, znana również jako Tamara Gee, zapisała się w pamięci widzów jako reprezentantka Polski podczas 53. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2008 roku w Belgradzie. Z utworem "For Life" awansowała do finału, a wcześniej dała się poznać także w szóstej edycji programu "Taniec z gwiazdami", gdzie tańczyła u boku Żory Korolyova, zdobywając sympatię publiczności. W kolejnych latach artystka stopniowo wycofała się z życia publicznego, co dla wielu fanów pozostawało zagadką.

Niestety, teraz mąż i jednocześnie menedżer Isis Gee przekazał niepokojące informacja na temat stanu zdrowia artystki. W swoim wpisie dał do zrozumienia, że artystka od dłuższego czasu zmaga się z ciężką chorobą.

Mąż Isis Gee przekazał niepokojące wieści

Adam Gołębiowski poinformował, że jego żona od wielu lat walczy z poważną chorobą, która wiąże się z ciągłym bólem i ogromnym cierpieniem. W mediach społecznościowych zwrócił się do internautów z prośbą o modlitwę.

Proszę, pamiętajcie o mojej żonie w modlitwach! Od kilku lat zmaga się z przewlekłym bólem i przy tym bardzo cierpi. Będę wdzięczny jeśli dołączycie do mnie i przekażecie jej miłość i ogromne wsparcie napisał.

Mąż Isis Gee przekazał niepokojące wieści fot. Instagram