Nie sama wygrana, ale przede wszystkim fenomenalny styl, w jakim Artur Baranowski pokonał swoich rywali w "Jednym z dziesięciu", sprawiły, że dzisiaj o 28-latku z miejscowości Śliwniki mówi cała Polska. Choć wszyscy zachwycają się młodym ekonomistą i mu kibicują, dla skromnego mężczyzny takie zamieszanie medialne to może być zbyt wiele. Głos zabrał ojciec genialnego uczestnika, który przyznał, że jego syn "nie jest przygotowany" na takie zainteresowanie.

Właśnie się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, że Artur Baranowski nie dotarł do studia na Wielki Finał "Jednego z dziesięciu". Dla widzów to wielki szok i rozczarowanie, ponieważ 28-latek był faworytem do zgarnięcia głównej nagrody. Przypominamy, że podczas poprzedniego występu w teleturnieju ekonomista odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania, nie dając szans rywalom i zdobył maksymalną liczbę punktów.

Zobacz także: Tata pana Artura z "Jednego z dziesięciu" zdradził sekret syna tuż przed finałem programu!

Zanim serwis Onet opublikował sensacyjne informacje o nagraniach do Wielkiego Finału, które miały odbyć się bez udziału Artura Baranowskiego, dziennikarze portalu wp.pl rozmawiali z ojcem genialnego uczestnika. Mieszkaniec przyznał, że nagłe zamieszanie w mediach wokół jego syna zaczęło robić się męczące.

Mieszkamy tu spokojnie, cicho. A tu nagle wszyscy chcą rozmawiać z synem. On nie ma na to siły, nie jest przygotowany. Nikt by tego nie wytrzymał, człowiek by zwariował

— zdradził tata Artura Baranowskiego.