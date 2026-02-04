3 lutego 2026 roku w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie Lecha Wałęsy na wózku inwalidzkim w holu Kapitolu Stanów Zjednoczonych. 82-letni były prezydent RP, ubrany w koszulę z napisem "Solidarność", wizerunkiem Maryi oraz ukraińską flagą, został sfotografowany w monumentalnym wnętrzu amerykańskiego parlamentu.

Zdjęcie Lecha Wałęsy poruszyło internautów

Publikacja fotografii natychmiast wywołała poruszenie wśród internautów. Komentujący w mediach społecznościowych wyrażali zaniepokojenie stanem zdrowia Lecha Wałęsy. Wśród wielu komentarzy przeważały słowa wsparcia i życzenia powrotu do zdrowia.

Zdrowia życzę.

Wszystkiego dobrego panie prezydencie.

Zdrowia panie prezydencie, jest Pan naszym dobrem narodowym - pisali fani.

Co wiemy o stanie zdrowia 82-letniego Lecha Wałęsy?

W listopadzie 2025 roku media informowały o hospitalizacji Lecha Wałęsy. Marek Kaczmar, współpracownik byłego prezydenta, wyjaśnił, że pobyt w szpitalu miał charakter profilaktyczny i był związany z przygotowaniami do podróży do Stanów Zjednoczonych.

Lech Wałęsa od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W lipcu 2025 roku przeszedł operację barku. Wcześniej miał wszczepiony rozrusznik serca i od wielu lat cierpi na cukrzycę.

Wizyta Lecha Wałęsy w Waszyngtonie i spotkania z politykami

Wizyta Lecha Wałęsy w Waszyngtonie trwa od kilku dni. W tym czasie były prezydent uczestniczył w licznych spotkaniach i wydarzeniach publicznych. 3 lutego Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia spod Białego Domu, informując o planowanych ważnych rozmowach.

W niedługim czasie na jego profilu pojawiły się także fotografie ze spotkania z grupą polityków prowadzoną przez senatora Rogera Wickera. Szczegóły tego spotkania nie zostały jeszcze ujawnione.

Dlaczego Lech Wałęsa porusza się na wózku?

Pojawienie się Lecha Wałęsy na wózku inwalidzkim w Kapitolu nie zostało oficjalnie skomentowane przez jego współpracowników. Jednak mając na uwadze jego stan zdrowia m.in. przebyte operacje i choroby przewlekłe można przypuszczać, że wózek był potrzebny ze względów praktycznych i profilaktycznych w związku z jego ograniczoną sprawnością.

