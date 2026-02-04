Andrzej Kopiczyński to postać, która na stałe zapisała się w historii polskiego kina i telewizji. Ukończył wydział aktorski łódzkiej PWST w 1958 roku i od tamtej pory wystąpił w ponad 50 filmach i serialach, nie licząc licznych ról teatralnych. Popularność przyniosła mu zwłaszcza rola inżyniera Stefana Karwowskiego w kultowym serialu „Czterdziestolatek”. To właśnie dzięki tej kreacji Kopiczyński stał się symbolem polskiego aktora lat 70. i 80. Przez dekady budował swoją pozycję w świecie sztuki, występując m.in. w takich filmach jak „Trędowata”, „Nie lubię poniedziałku” czy „Czarne chmury”.

Córka Andrzeja Kopiczyńskiego ujawnia prawdę o jego ostatnich chwilach

W jednym z najnowszych wywiadów dla Polskiego Radia RDC Katarzyna Kopiczyńska – córka aktora – zdecydowała się na bardzo osobiste i dramatyczne wyznanie. Z jej relacji wynika, że ostatnie chwile życia jej ojca były pełne cierpienia i ubóstwa.

Mój tata umarł jako biedak. Absolutny nędzarz, nie miał nic. Miał starą skórzaną torbę, w której były spodnie od piżamy, maszynka do golenia, resztka wody kolońskiej i to jest wszystko. Nie miał domu, oszczędności, absolutnie nic

Zdradziła również, że kontakt z ojcem przed jego śmiercią był bardzo utrudniony.

Co się stało z majątkiem aktora?

Katarzyna Kopiczyńska zasugerowała, że majątek jej ojca został przepisany na jego ostatnią żonę. Jak zaznaczyła, proces przekazywania majątku trwał latami i objął również czas, gdy aktor był już poważnie chory. Wspomniała, że nie była skłonna rzucać oskarżeń, ale "zbieg różnych sytuacji bardzo wyraźnie pokazywał to, że po prostu musiał podpisać papiery mówiące o tym, że cały majątek przekazuje".

Przepisał cały swój majątek na żonę, ale działo się to przez lata i zahaczało o moment, w którym był chory

Z jej słów wyłania się obraz sytuacji, w której aktor, będąc w podeszłym wieku i zmagając się z chorobą Alzheimera, stopniowo tracił kontrolę nad swoim życiem i dobytkiem.

Myślę, że czuł się strasznie przytłoczony tym, że był cały czas kontrolowany przez swoją żonę. Ciężko mi o tym mówić. To są rzeczy, które wiem z sytuacji, które nie są do opowiedzenia. (...) Najdalsza jestem od rzucania oskarżeń. Zbieg różnych sytuacji bardzo wyraźnie pokazywał to, że po prostu musiał podpisać papiery mówiące o tym, że cały majątek przekazuje

Gdzie i w jakich warunkach zmarł aktor?

Andrzej Kopiczyński zmarł 13 października 2016 roku w Warszawie, w wieku 82 lat. W ostatnich miesiącach życia przebywał w domu opieki, gdzie zmagał się z postępującą chorobą Alzheimera.

Pochowany został na warszawskich Powązkach. Jego śmierć wywołała poruszenie w środowisku aktorskim i wśród widzów, jednak dopiero po latach ujawnione zostały dramatyczne szczegóły związane z jego odejściem.

Andrzej Kopiczyński, fot. AKPA/Podlewski

