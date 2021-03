"Wielkanoc należy odwołać" Niepokojące informacje na temat świąt. Będzie zakaz spotkań?!

Wielkanoc już za niespełna miesiąc, a my właśnie zmagamy się z trzecią falą pandemii koronawirusa. Wszyscy z niepokojem patrzą w przyszłość i obawiają się, że czeka nas powtórka z ubiegłego roku. I niestety, jak wynika z opinii ekspertów, najprawdopodobniej zalecane będzie powstrzymanie się od spotkań rodzinnych w większym gronie. Pojawiły się nawet głosy, aby Wielkanoc w ogóle "odwołać". Co to znaczy i co nas czeka w najbliższe święta? Sprawdźcie szczegóły.

Wielkanoc 2021 bez spotkań rodzinnych?

To już ponad rok, odkąd zmagamy się z pandemią koronawirusa w Polsce. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na powrót do normalności, ale wygląda na to, że to szybko nie nastąpi. Niestety, poważne obostrzenia są z nami do dziś, a przed nami święta Wielkanocne. Doskonale pamiętamy, jak wyglądał okres Wielkiejnocy w ubiegłym roku i niestety wiele wskazuje na to, że teraz może być podobnie.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz był ostatnio gościem Radia Plus i został zapytany o zalecenia, lub też obostrzenia na Wielkanoc. Te informacje niestety nie napawają optymizmem...

Na pewno to jeszcze nie będą takie święta, do jakich przywykliśmy, zanim pojawił się koronawirus. Na pewno to będą święta, które powinniśmy spędzić jeszcze w gronie jedynie najbliższych osób - powiedział Wojciech Andrusiewicz w Radiu Plus, po czym dodał - Jeżeli zechcemy, by późna wiosna i wczesne lato były tym okresem, gdy tych obostrzeń będzie coraz mniej, kiedy tego koronawirusa wśród nas będzie coraz mniej i będzie mniejsza transmisja, to te święta będziemy musieli spędzić tak jak wcześniejsze święta Wielkiejnocy i ostatnie święta Bożego Narodzenia.

O krok dalej poszedł Przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej i lekarz neurolog Wojciech Konieczny, który w programie „Newsroom” WP stwierdził, że Wielkanoc, dla dobra obywateli, trzeba odwołać.

Wielkanoc należy odwołać. Musimy patrzeć parę tygodni do przodu. Wiemy, że liczba zachorowań będzie wzrastać, liczba hospitalizacji również. [...] Sądzę, że po miesiącu, na początku maja będzie zupełnie inna sytuacja i będziemy mogli sobie to wszystko odbić - powiedział Wojciech Konieczny.

Na oficjalne decyzje rządu w tej sprawie, będziemy musieli zapewne poczekać do ostatniej chwili. Jeśli jednak liczba potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem będzie stale rosła, to niestety będziemy raczej musieli zapomnieć o normalnej Wielkanocy w rodzinnym gronie.

Łukasz Solski/ East News

Wiele wskazuje na to, że znów będą obowiązywać limity osób podczas spotkań w okresie Wielkanocy.