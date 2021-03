Wiemy, kiedy zostaną otwarte restauracje! Mamy komentarz rządu i nieoficjalne ustalenia mediów

Już za kilka tygodni władze w Polsce rozpoczną luzowanie obostrzeń? Czy po Wielkanocy restauracje znów będą otwarte? Media przekazały nieoficjalne ustalenia dotyczące planowanych zmian, a rzecznik rządu podczas konferencji prasowej skomentował, czy po zbliżających się świętach rzeczywiście nastąpi luzowanie wprowadzonych wcześniej obostrzeń. Sprawdźcie koniecznie, co powiedział Piotr Müller i do jakich ustaleń dotarli dziennikarze!

W związku z pandemią koronawirusa władze w Polsce już od wielu miesięcy obowiązuje wiele obostrzeń. Dziś chyba wszyscy zadają sobie pytanie, kiedy zaczniemy wracać do "normalności" i kiedy zacznie się łagodzenie wszystkich restrykcji. Rzecznik rządu podczas dzisiejszej konferencji prasowej (w czwartek 4 marca) nie wykluczył, że luzowanie rozpocznie się już po Wielkanocy!

Jest za wcześnie żeby ogłaszać w tym zakresie decyzje, natomiast faktycznie z naszych modeli przygotowanych przez matematyków - biorąc pod uwagę aktualne dane epidemiczne- zakładamy że jeżeli nic się nie stanie, jeżeli nie pojawią się nowe mutacje wirusa, nie pojawią się jakieś inne nieprzewidziane sytuacje, że faktycznie fala ta aktualna może być niwelowana na przełomie marca i kwietnia, aczkolwiek takiej gwarancji w tej chwili nie mamy, jeżeli by tak się stało to rozważamy stopniowe zmienianie obostrzeń, zmniejszanie ich, ale warunkuje to sytuacja, która będzie de facto za kilkanaście, kilkadziesiąt dni więc na dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi dać nie mogę - mówił rzecznik rządu.