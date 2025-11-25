Wojciech Morawski, współzałożyciel kultowego zespołu Perfect, znalazł się w dramatycznej sytuacji. Obecnie przebywa w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie pozostaje pod opieką Polskiej Fundacji Muzycznej. Niestety, jak ujawnia prezes fundacji Tomasz Kopeć, stan zdrowia Morawskiego jest bardzo poważny. Artysta ma coraz większe trudności z poruszaniem się oraz mówieniem.

Jego codzienne życie wymaga stałej rehabilitacji i wsparcia medycznego. Polska Fundacja Muzyczna stara się zapewnić mu pomoc, organizując regularne wizyty rehabilitantów. Jednak koszty takich działań są wysokie i fundacji zaczyna brakować środków finansowych.

Dramatyczna sytuacja legendy Perfectu w Skolimowie

W lipcu prezes Tomasz Kopeć ujawnił, że rehabilitanci odwiedzają Wojciecha Morawskiego dwa do trzech razy w tygodniu. Ich zadaniem jest utrzymanie aktywności ruchowej muzyka, który z powodu wieku i chorób neurologicznych wymaga specjalistycznej opieki.

Wojtek tam otrzymuje taką opiekę, co wszyscy, ale że ma kłopoty z chodzeniem, z poruszaniem się, to Polska Fundacja Muzyczna funduje mu taką lotną firmę, która nie wymaga, żeby przywozić pacjenta do jakiegoś gabinetu. (...) Koszt takiej wizyty godzinnej z dojazdem to jest 180 zł wytłumaczył prezes fundacji.

Wojtek musi się ruszać. Ma też kłopoty z mówieniem. Jak zbierzemy środki, pomyślimy o opiece logopedycznej. Jest już starszą osobą i choroby związane z jego wiekiem o charakterze neurologicznym po prostu zaczynają się pojawiać i objawiają się właśnie tym, że coraz ciężej mu się jest poruszać, ale samodzielnie dodał Kopeć.

Nie jest to niestety jedyna legenda, która znajduje się w trudnej sytuacji. Niedawno otrzymaliśmy smutne doniesienia w sprawie Elżbiety Dmoch. Polska artystka również mierzy się z wieloma poważnymi problemami.

Zbiórka pieniędzy i apel o pomoc dla Wojciecha Morawskiego

W obliczu pogarszającego się stanu zdrowia Wojciecha Morawskiego Polska Fundacja Muzyczna postanowiła uruchomić publiczną zbiórkę. Jej celem jest zebranie funduszy na kontynuację rehabilitacji i ewentualne rozszerzenie opieki o wsparcie logopedyczne.

W pomoc zaangażowało się również środowisko artystyczne. W miniony weekend Zbigniew Hołdys, były członek Perfectu, zaapelował publicznie o finansowe wsparcie dla swojego dawnego kolegi z zespołu. „Wojtek ciężko choruje i potrzebuje stałej rehabilitacji - na to ciułamy kasę”, napisał Hołdys w mediach społecznościowych.

Prezes fundacji Tomasz Kopeć podkreśla, że wszelkie działania są podejmowane w trosce o to, by Wojciech Morawski mógł jak najdłużej funkcjonować samodzielnie. Fundacja nie planuje zakupu wózka inwalidzkiego, ponieważ skupia się na umożliwieniu artyście samodzielnego poruszania się.

Razem ze środowiskiem osób zaprzyjaźnionych i takiej nieformalnej grupy wsparcia po prostu robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Wojtek był z nami jak najdłużej przekazał prezes fundacji.

